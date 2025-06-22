快訊

遭美軍B-2轟炸機突襲後！伊朗福爾多核設施最新畫面曝光

即使是100%純果汁也一樣 12種「傷身食物」過了45歲別再碰

中職／樂天三本柱-1？河智媛曝7月沒班表有秘密計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

老校長、資深師新書發表 分享「七老八十」的樂齡人生

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
陳守讓服務公職42年，從國小老師、教育部國際文教處官員到後來出任復興劇校、新民商工與華興中學3校校長。記者李芯／攝影
陳守讓服務公職42年，從國小老師、教育部國際文教處官員到後來出任復興劇校、新民商工與華興中學3校校長。記者李芯／攝影

我國今年將邁向超高齡社會，如何活出樂齡是越來越多人需要面對的人生課題。華興中學前校長陳守讓、資深高中教師王素真今日雙雙發表新書，年紀已「七老八十」的他們在書中分享精彩又獨特的樂齡人生，並分別談到杏壇20年豐富經歷，以及走出人生低谷的過程。

陳守讓服務公職42年，從國小老師、教育部國際文教處官員到後來出任復興劇校、新民商工與華興中學3校校長。他今日發表新書「浮光掠影．麻辣校長的杏壇拾光」，他在書中記錄杏壇經歷，不藏私分享自己的感悟與哀樂，不僅是一位老校長的職場回憶，更是教育愛的傳承。

陳守讓剛到復興劇校時，曾有教育部老一輩的同仁說：「年輕人，撐不過3個月，一定陣亡」，而他就因為這句話，一做做了6年。20年的校長、3間學校的因緣，除了復興劇校外，他先後在兩所私校服務，他坦言私校常出現非預期的難題，而他又是單槍匹馬「空降」，幾乎沒有後援，且都是在學校有些狀況時前往，但最後都把學校帶向不錯的方向，而他的原則就是，董事會核定的一定全力以赴，明知困難還是得勇往向前走，

陳守讓說，教育就是追求成長和卓越，最重要的是無可救藥的熱情，和不斷求生的意志，看到學生燦爛的笑容就是最大的回饋。

王素真在高中職任教超過40年，出版逾20冊專書，書寫教學生活與人生觀察。她近日出版新書「微笑前行．樂齡阿嬤走出來」，分享自己接連喪母、抱痛溪河後，如何走出人生低谷，微笑前行。

王素真在困厄襲來時，曾流淚傷悲，但為了走出生命低谷拭去眼淚，清理衣物、整修居所、翻閱舊作與自我對話，一步步清理心緒、重整步伐，並深刻體會到，文字書寫不僅使心靈得以沉澱，更能化解內心的創傷。

教育部 人生

延伸閱讀

台東監獄設樂齡工場 81歲收容人願心臟一直健康跳動

台東縣府與監獄攜手設立「樂齡工場」 預計服務20位高齡收容人

私校專任師鐘點費凍漲32年 高教工會：超鐘點工作一年少領4.8萬

台中私校爆學生打老師 不服管教埋伏廁所亂棒痛毆一頓

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

全免費、名額無上限 新北教育暑期營開200門大學課程

暑假將至，新北市與大專校院、數位學習平台推出「2025新北大教育暑期探索營」，包含24場實體課程，開放超過700個免費名...

老校長、資深師新書發表 分享「七老八十」的樂齡人生

我國今年將邁向超高齡社會，如何活出樂齡是越來越多人需要面對的人生課題。華興中學前校長陳守讓、資深高中教師王素真今日雙雙發...

校長之子／求學只求60分 中山女高校長大四兒擁10家店

21歲大四生黃崇昱，念書只求「混到60分及格」就好，卻在半工半讀中意外找到人生方向，如今已是10家連鎖餐飲店的股東，收入更超越任職中山女高的校長母親。 高一與大學新鮮人現在正面臨志願選填的抉擇時刻，聯合報數位版專訪兩位名校校長之子，他們顛覆傳統升學框架，走出職涯新路的故事，可為學子們，提供另一條參考路徑。

教育部青年壯遊點見習累積經驗 全台18個據點開放報名

教育部青年發展署推動「青年壯遊點壯遊體驗活動企劃見習專案」，114年度共有18家壯遊點，可提供29名青年見習3至6個月，...

台日韓歷史情感微妙 南韓讀者被吳明益作品打動落淚

台灣是2025首爾國際書展主題國，多位作家來到首爾舉辦講座。台韓歷史發展類似，今年同樣紀念脫離日本殖民統治80年，一位南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。