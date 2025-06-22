老校長、資深師新書發表 分享「七老八十」的樂齡人生

我國今年將邁向超高齡社會，如何活出樂齡是越來越多人需要面對的人生課題。華興中學前校長陳守讓、資深高中教師王素真今日雙雙發表新書，年紀已「七老八十」的他們在書中分享精彩又獨特的樂齡人生，並分別談到杏壇20年豐富經歷，以及走出人生低谷的過程。

陳守讓服務公職42年，從國小老師、教育部國際文教處官員到後來出任復興劇校、新民商工與華興中學3校校長。他今日發表新書「浮光掠影．麻辣校長的杏壇拾光」，他在書中記錄杏壇經歷，不藏私分享自己的感悟與哀樂，不僅是一位老校長的職場回憶，更是教育愛的傳承。

陳守讓剛到復興劇校時，曾有教育部老一輩的同仁說：「年輕人，撐不過3個月，一定陣亡」，而他就因為這句話，一做做了6年。20年的校長、3間學校的因緣，除了復興劇校外，他先後在兩所私校服務，他坦言私校常出現非預期的難題，而他又是單槍匹馬「空降」，幾乎沒有後援，且都是在學校有些狀況時前往，但最後都把學校帶向不錯的方向，而他的原則就是，董事會核定的一定全力以赴，明知困難還是得勇往向前走，

陳守讓說，教育就是追求成長和卓越，最重要的是無可救藥的熱情，和不斷求生的意志，看到學生燦爛的笑容就是最大的回饋。

王素真在高中職任教超過40年，出版逾20冊專書，書寫教學生活與人生觀察。她近日出版新書「微笑前行．樂齡阿嬤走出來」，分享自己接連喪母、抱痛溪河後，如何走出人生低谷，微笑前行。

王素真在困厄襲來時，曾流淚傷悲，但為了走出生命低谷拭去眼淚，清理衣物、整修居所、翻閱舊作與自我對話，一步步清理心緒、重整步伐，並深刻體會到，文字書寫不僅使心靈得以沉澱，更能化解內心的創傷。

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