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數感盃AI數學詩圖競賽收1245件作品 創新高

中央社／ 台北21日電

數感實驗室主辦的第7屆數感盃，今年以「AI數學詩人」為主題，邀請國小學生透過ChatGPT技術進行詩作與圖像創作，共收到1245件作品，創下歷年新高。

數感盃頒獎典禮今天在台北市新生國小舉辦，數感實驗室創辦人賴以威表示，從創作歷程可見孩子與AI（人工智慧）的互動並非單向生成，而是充滿來回調整與語意細緻度提升的過程。

賴以威指出，在創作過程中，孩子不只是「讓AI寫詩」，而是學會用語言精準引導AI，這其中蘊含的是邏輯、語感、審美與創造力的總合。

台大資工系教授陳縕儂也盛讚，許多國小學生已具備高互動的AI操作能力，懂得持續修正提示、收斂主題、聚焦內容，展現出真正的創作主體性。

導演吳念真受邀擔任評審，他感佩孩子能利用AI傳達真實情感，也提醒年長一輩已經不能單純地指導孩子，而是要與他們一起學習面對AI的世界。

同樣擔任評審的設計師聶永真分享，與中年級學生作品相比，高年級組作品普遍展現更強烈的個人風格與情感深度，並不拘泥形式，更有青春期的感性，也更能看見人在AI時代中的主體位置。

RC基金會執行長王俊凱表示，過去小朋友總想逃避數學，如今卻能與AI 共同創作圖文與詩詞，「就像大雄終於等到多啦A夢。」獲獎作品未來將儲存於NFT與元宇宙平台，南一書局也計畫將部分成果納入教材，擴大教育推廣效益。

數感實驗室 小學生

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