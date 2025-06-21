教育部青年壯遊點見習累積經驗 全台18個據點開放報名

教育部青年發展署推動「青年壯遊點壯遊體驗活動企劃見習專案」，114年度共有18家壯遊點，可提供29名青年見習3至6個月，透過實地參與、實作體驗與在地互動累積經驗，深化對地方的理解與認同。

教育部開放18至35歲青年，即日起至8月31日止，可至壯遊體驗學習網報名。壯遊點遍布北中南東與離島，包括茶莊、原住民部落、陣頭文化等。

來自嘉義的青年謝宜達，大學時選擇從資工系轉至哲學系，並參與學校社團接觸多元性別議題，113年畢業前夕，他透過壯遊點見習專案，報名嘉義民雄青年壯遊點，獲得進用後至諸羅部屋見習6個月。

嘉義民雄青年壯遊點長期關注多元性別健康議題，見習青年參與服務過程，體驗性別議題社會實踐、培養包容的價值觀；並辦理「大士爺文化祭」活動遊程設計，如水燈祭儀，串接地方信仰與文化記憶。謝宜達則負責活動企劃撰寫、社群經營、宣傳設計、場佈及接待等任務。

謝宜達也分享，見習不是追求完美的產出，而是探索、學習與實踐的機會，最大的收穫自己有能力將關心的議題，轉化為別人能參與的行動。見習過程接觸到許多在地青年與議題行動者，重新理解家鄉、看見社區的潛能，並從觀察者轉變為行動者，也成為持續留在單位的動力來源。完成見習後，謝宜達獲單位留任為正職，成為壯遊點的生力軍。

青年署也表示，無論是學生、畢業生，或正在轉職的路途上，壯遊點見習專案配有單位導師領進門，青年署也給予見習津貼補助，專案簡章可至壯遊體驗學習網瀏覽。

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