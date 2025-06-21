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台日韓歷史情感微妙 南韓讀者被吳明益作品打動落淚

聯合報／ 記者陳宛茜／首爾即時報導
一位南韓讀者為了台灣作家吳明益而請假來到首爾書展，談到為何喜愛吳明益作品時忍不住落淚。圖／台北書展基金會提供
一位南韓讀者為了台灣作家吳明益而請假來到首爾書展，談到為何喜愛吳明益作品時忍不住落淚。圖／台北書展基金會提供

台灣是2025首爾國際書展主題國，多位作家來到首爾舉辦講座。台韓歷史發展類似，今年同樣紀念脫離日本殖民統治80年，一位南韓讀者被吳明益「單車失竊記」中的關於台日歷史、戰爭創傷的描寫打動，更因此理解了自己的丈夫。「台灣因為是一個曾經被放棄的地方，因此也是一個渴望他者可以認識我們的地方。」吳明益則在講座中，謝謝那些願意透過文學作品理解台灣的讀者。

這位讀者是在19日參加台灣館舉辦的吳明益講座。她表示，吳明益的「單車失竊記」是她人生書單中的第一名，她甚至為了吳明益請假來首爾書展。

被問到原因時，她當場落淚，表示丈夫是日本人，告訴她韓國和台灣同樣曾是日本的殖民地，但兩國人民對日本的感情卻很不一樣—韓國人仇視日本人，台灣人對日本人卻相當友善。她因此對台灣和日本的關係相當好奇。而「單車失竊記」讓她透過小說理解台日歷史、也因此理解了丈夫，書中魔幻的描寫更是療癒了她。

陳雪已在南韓出版了四本書，卻是首次到韓國。她的「惡女書」甫於南韓出版，媒體對她充滿興趣，共有朝鮮日報、聯合通信、文化日報、韓國經濟報、京鄉新聞、世界日報等七家媒體採訪她。她表示，以各種挑戰社會成見的女性為主題的「惡女書」，在南韓出版並不容易。這些女性可能為了生計所迫從事色情行業、或因失去小孩而瘋癲、或是喜歡同性，「我想告訴大家，他們並不邪惡；即使她們帶著罪惡感，那也是因為社會的偏見。」

台灣館也在20日舉行贈書儀式，由文策院副院長張文櫻和台北書展基金會董事長郝明義，共同捐贈300本書給首爾大都會圖書館。未來這些書籍除了在大都會圖書館展示，也將在200多家圖書館分館巡迴展示。

台灣館捐贈300本書給首爾大都會圖書館。未來這些書籍除了在大都會圖書館展示，也將在200多家圖書館分館巡迴展示。圖為首爾圖書館的感謝狀跟館長的祝福卡。圖／台北書展基金會提供
台灣館捐贈300本書給首爾大都會圖書館。未來這些書籍除了在大都會圖書館展示，也將在200多家圖書館分館巡迴展示。圖為首爾圖書館的感謝狀跟館長的祝福卡。圖／台北書展基金會提供
吳明益在首爾書展舉辦講座。圖／台北書展基金會提供
吳明益在首爾書展舉辦講座。圖／台北書展基金會提供

首爾 日本 吳明益

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