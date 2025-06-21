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諾貝爾大師論壇 皮薩里德斯二度與亞大師生交流

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞洲大學諾貝爾大師論壇邀請經濟學獎得主皮薩里德斯教授（坐者左二）開講，亞大校長蔡進發（坐者左一）也出席。圖／亞大提供
亞洲大學諾貝爾大師論壇邀請經濟學獎得主皮薩里德斯教授（坐者左二）開講，亞大校長蔡進發（坐者左一）也出席。圖／亞大提供

二○一○年諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯（Christopher A.Pissarides）昨與亞洲大學師生座談，大師相隔十四年，二度與亞大師生交流，共同探討全球經濟變局與ＡＩ時代的未來。亞大二○一○年創辦「諾貝爾大師論壇」以來，已邀十八名經濟、醫學、化學等領域學者來台。

「這是最好的時代，也是最壞的時代。」亞大校長蔡進發引用狄更斯「雙城記」表示，面對川普二點○時代，有了ＡＩ，就是最好的時代，如皮薩里德斯教授所言，用科技推動扭轉美國總統川普的影響；亞大創辦「諾貝爾大師論壇」，盼學生學習大師追求知識和學問的態度。

此次參與論壇的亞大師生逾卅人，包含經管、財金、會資等系所，以及來自印尼、印度、泰國、菲律賓、蒙古等國際學生，還有四名彰化高中、彰化女中等高中生代表。

印度籍亞大經管系博士生Ankita提問，如何讓人類不變成人工智慧的被動用戶？皮薩里德斯回答，重要的是勞資溝通，建立公司內部ＡＩ治理機制，建立員工信任感。

彰化女中學生賴承禧提問，川普政策是否有助於美國經濟發展？皮薩里德斯教授則認為，是正在走向更糟糕的狀況，關稅政策損害美國經濟。

蔡進發指出，現場提問展現亞大學生對全球議題的高度關注，帶動跨文化、跨世代、跨領域的思想激盪，培育未來面對世界變局的創新人才。

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