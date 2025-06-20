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117申請入學篩選倍率增至4倍 公校贊同、私校消極抵抗

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學招生委員會聯合會會員大會今通過決議，拍板擴大「申請入學第一階段篩選倍率」，由現行最高3倍調升至4倍。圖／聯合報系資料照片
大學招生委員會聯合會會員大會今通過決議，拍板擴大「申請入學第一階段篩選倍率」，由現行最高3倍調升至4倍。圖／聯合報系資料照片

大學招生委員會聯合會會員大會今通過決議，拍板擴大「申請入學第一階段篩選倍率」，由現行最高3倍調升至4倍，並自117學年度起正式實施。公立大學多表贊成，但與會學校指出，私立大學多表示招生憂慮，但也知道無法公開表示反對，於是只好「消極抵抗」延後至117實施。

篩選倍率顧名思義為申請入學第一階段時先篩選出招生人數幾倍的人，以進入第二階甄試。以台大中文系為例，其今年招生名額23，依目前篩選倍率為3，即最多可讓23乘以3，69人進入二階甄試；篩選倍率升至4倍，則將有92名學生可進入二階甄試。而近年受少子化影響，不少大學都出現缺額，教育部希望擴大篩選倍率，讓更多學生有機會進入二階。

一名與會校方人士表示，今天會上第一階段先討論是否同意增加申請入學篩選倍率，以34票同意比31票不同意驚險通過。私立大學其實多不希望放寬，但最終幾間設有醫學系的私校贊同，認為倍率放寬後，雖然醫學系學生過篩分數可能後退，「但學生程度也還是很好。」且也要考慮到家長與學生的期待。

但也有學校高層表示，優久聯盟等老牌私校多還是反對，因放寬倍率根本無法解決問題，但學校又無法公開表態，只好採消極抵抗，最終讓該方案延至117學年實施，也是給教育部軟釘子碰。

大葉大學前教務長陳郁文表示，少子化下生源就是這麼多，倍率放寬後，前端的校系可以藉由增至4倍率「往後挖」讓更多學生進入二階甄選，「但中後段的學校你沒人可挖了。」對學生而言，在三倍率下還會傾向保守，四倍率下進入二階機會高，學生當然會放手去填更前端的校系，私校申請入學優勢恐會愈來愈少。

台師大教務長劉美慧則表示，放寬倍率對科系招生、學生都有幫助，師大表示支持。站在學生立場思考，是讓學生有更多機會接觸學校，學系也有更多機會了解學生。

但如台大、政大、師大多有雷同的科系，是否擔心屆時和政大、台大競爭強度更大？劉美慧也說，「師大對自己有信心。」且學校間各有各的強項，讓更多學生進入二階篩選，對學校都有好處。

醫學 申請入學 台大

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