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高中免試入學提供15.7萬個名額 今開放查詢個人序位

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年度高中分區免試入學管道今於各就學區委員會網站公告招生名額，共計15萬7504名。圖／聯合報系資料照片
114學年度高中分區免試入學管道今於各就學區委員會網站公告招生名額，共計15萬7504名。圖／聯合報系資料照片

114學年度高中分區免試入學管道今於各就學區委員會網站公告招生名額，共計15萬7504名，各就學區也開放學生查詢在就學區的序位比率及累積人數區間，協助學生在衡量興趣、能力後，選擇適性的學校就近入學。

全國高級中等學校劃分為15個就學區，114學年度免試入學招生簡章提列總名額18萬8316名。教育部國教署指出，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學等管道錄取且報到名額，再將未招滿的缺額回流，總計算出15個就學區的實際招生總名額為15萬7504名。

國教署指出，15個就學區即日起將提供「免試入學比序項目積分（未含志願序）之個人序位比率及累積人數區間」查詢服務。個人序位比率區間以不得低於0.3%，且人數不少於100人的方式呈現；志願選填期間，學生可至免試入學報名及分發系統網站查知在該就學區的序位比率及累積人數區間。

國教署也提醒學生，選填志願時，務必考量國中學生生涯發展紀錄手冊及生涯發展規劃書，並參酌以往免試入學志願模擬選填時，學校提供的輔導建議，整體考量興趣、性向、能力，將志願序填滿，選擇適宜的學校就近入學；訂於7月8日放榜，7月10日報到，其他有關各就學區志願選填、報名、繳件等期程，依各就學區簡章辦理，可至各就學區免試入學委員會網站查詢參閱。

網站 國教署 免試入學

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