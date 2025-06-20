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有機會實習...2025鴻海科技獎今頒獎 21位研究生獲殊榮

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
鴻海教育基金會主辦「2025鴻海科技獎」今舉行頒獎典禮，總計21位來自國內外頂尖大學的研究生獲殊榮。圖／鴻海教育基金會提供
鴻海教育基金會主辦「2025鴻海科技獎」今舉行頒獎典禮，總計21位來自國內外頂尖大學的研究生獲殊榮。圖／鴻海教育基金會提供

鴻海教育基金會主辦「2025鴻海科技獎」今舉行頒獎典禮，總計21位來自國內外頂尖大學的研究生獲殊榮，除獲得25萬元研究獎勵金外也有機會前進鴻海實習。

評審團指出，今年投件論文整體水準較往年更高、競爭激烈，各研究成果也令人驚艷，突顯了台灣碩博士生在面對全球科技挑戰下的技術實力與創新努力。

國立台灣大學學生洪頡茗，首創利用轉印技術，藉由能量傳遞的方式突破能隙定律，有效提升了近紅外OLED元件的發光效能與輻射亮度，展現學術價值與應用潛力。另外，成大博士生黃怡靜則提出結合自建攝影裝置與語音辨識的非侵入性AI吞嚥評估系統，適用於術後在宅照護，同樣具備高度的學術與臨床價值。

另外，鴻海科技獎也舉辦「圓桌交流」，由鴻海研究院各研究所所長、研究員等鴻海業師、各組評審、學者專家與各領域得主及指導教授們依主題領域分組，分別進行小組深談，從研究方向的探討到研究方法精進，再到研究應用的可能，展開熱烈對話與交流。

鴻海教育基金會董事長巫俊毅表示，鴻海科技獎除了要鼓勵研究、表彰學術成果，同時也希望能搭建一個讓青年研究者理解產業實務、貼近社會需求的視野平台，讓研究者的努力更能化為對人類的實際貢獻。

鴻海科技獎自2021年設立以來，支持獎勵超過百位青年科技人才，鴻海教育基金會期盼透過此獎項，持續為台灣科研注入動能。

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