有機會實習...2025鴻海科技獎今頒獎 21位研究生獲殊榮
鴻海教育基金會主辦「2025鴻海科技獎」今舉行頒獎典禮，總計21位來自國內外頂尖大學的研究生獲殊榮，除獲得25萬元研究獎勵金外也有機會前進鴻海實習。
評審團指出，今年投件論文整體水準較往年更高、競爭激烈，各研究成果也令人驚艷，突顯了台灣碩博士生在面對全球科技挑戰下的技術實力與創新努力。
國立台灣大學學生洪頡茗，首創利用轉印技術，藉由能量傳遞的方式突破能隙定律，有效提升了近紅外OLED元件的發光效能與輻射亮度，展現學術價值與應用潛力。另外，成大博士生黃怡靜則提出結合自建攝影裝置與語音辨識的非侵入性AI吞嚥評估系統，適用於術後在宅照護，同樣具備高度的學術與臨床價值。
另外，鴻海科技獎也舉辦「圓桌交流」，由鴻海研究院各研究所所長、研究員等鴻海業師、各組評審、學者專家與各領域得主及指導教授們依主題領域分組，分別進行小組深談，從研究方向的探討到研究方法精進，再到研究應用的可能，展開熱烈對話與交流。
鴻海教育基金會董事長巫俊毅表示，鴻海科技獎除了要鼓勵研究、表彰學術成果，同時也希望能搭建一個讓青年研究者理解產業實務、貼近社會需求的視野平台，讓研究者的努力更能化為對人類的實際貢獻。
鴻海科技獎自2021年設立以來，支持獎勵超過百位青年科技人才，鴻海教育基金會期盼透過此獎項，持續為台灣科研注入動能。
▪ 會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送…校友心聲、特色一次看
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 114分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙「五大單元」必考
▪ 114分科測驗／社會3科時事大彙整！重「跨科思考」 從學測分析考題趨勢
▪ 不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言