教育部長鄭英耀：教育工作 應傳遞年輕一代正確歷史事實

教育部長鄭英耀今天在高中校長專業成長研習會中表示，台灣人才培育面臨諸多挑戰，教育工作者應將正確歷史事實傳遞給年輕一代，並培養認同台灣、放眼世界的優秀人才。

鄭英耀指出，台灣從90年代教改迄今，已邁向民主開放，但人才培育仍面臨諸多挑戰，來自社會大眾期待及轉型正義。台灣雖走過威權，但如何透過更多教育平台將正確歷史事實、台灣認識與理解等傳遞給年輕一代，教育工作者責無旁貸。

他表示，應多推動年輕人國際學習，並非只有中國，尤其不要再鼓勵到對岸就讀未被教育部採認學歷的大學，而是放眼全球，可以去歐美。

鄭英耀說，學校應培養具國家意識與國際視野的現代化年輕人才，認同台灣，放眼世界，持續追求自由人權民主的普世價值。

教育部今天在長榮大學舉辦「透過藝術與歷史對話，探索轉型正義」高中校長專業成長研習會，內容包括專題演講、座談及主題體驗等。

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