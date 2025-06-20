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疑學校作業疏失！五專優先免試報名3考生經教育局補救 增額上心中志願

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市土城高中國中部3名學生日前參加114學年度五專優先免試入學，疑因學校報名作業疏失，未檢附國中教育會考成績等資料，導致放榜結果與原預期有落差。教育局獲悉後迅速介入處理，主動與教育部及五專優先免試招生委員會協調爭取補救，目前3名學生在教育部協助下已完成重新分發，並以增額方式順利錄取原第一志願學校。

教育局長鄭新輝表示，第一時間即向教育部及五專優先免試招生委員會反映，並請學校備妥資料報請教育部提招生委員會討論補救措施，最終在不影響整體招生公平原則下，成功爭取讓受影響的3名學生補齊成績資料，重新分發增額錄取原第一志願學校，升學權益獲得實質保障。

教育局表示，學校應以最嚴謹的態度辦理學生升學事務，針對此次學校作業疏失，已責成該校進行內部檢討及相關人員責任釐清與追究。未來也將強化各校各項升學管道報名作業流程，確保報名作業各項資料正確無誤，讓家長與學生都能放心、安心。

市長黃偉哲表示，市府高度重視學生升學權益，對於因行政疏失可能影響學生權益的情形，絕不輕忽。肯定相關單位迅速掌握情況並積極溝通協調，妥善完成補救，同時感謝教育部與五專優先免試招生委員會的大力協助，讓學生的努力能獲得應有的保障與回應。

教育部 教育局 升學

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