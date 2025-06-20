社會組沒「錢途」？網提「兩科系」狠打臉：非本業也賺

近日適逢畢業季，不少高中莘莘學子都為了選擇大學科系而掙扎，也有部分社會新鮮人，為了找工作而苦惱，一名網友日前便在社群媒體上發文，表示近年因為元宇宙、AI等科技浪潮下，不少人都會選擇理工相關科系就讀，薪水也相對較多，但若換個角度想「一類組反而競爭者變少」，因此進一步詢問社會組是否有比較賺錢的科系，不少人都在留言處提及「法律系」，並表示「法律系，不一定要當律師也有錢賺」、「文組不就律師、精算師」。

一名網友日前在PTT上以「社會組比較有錢途的科系？」為題發文，表示看新聞報導，才得知現今高中文組、理組的比例是2比8、頂尖高中則是4比6，然而近年在AI、輝達黃仁勳來台等熱潮帶動下，加上台灣又是科技重鎮，不少人都會想選擇理工相關科系就讀，薪水相對來說也較多。

網友還進一步提及，若是「逢甲電機vs台大中文」他也是想都不用想立刻秒選，但換個角度思考，「一類組的競爭者就變少」，幸運一點說不定還能考上好一點的學校，因此上網發文詢問「一類組是否有比較賺錢的科系？」

貼文一出立刻引起熱議，有網友認為寧願在科技產業領高薪，畢竟門檻並沒有想像中的那麼高，「平庸理科去台積顧機台，也比去北投當RD好」、「平庸理科做TE、MAE啊」、「台積顧機台，本來就要求不高」；但也有其他人替社會組說話，建議「走老師、警察。累歸累，目前工作不難找」、「學語言吧！做外銷生意永遠需要」。

另外，還有更專業的網友出面解釋，社會組裡「法律系」、「金融相關科系」其實很賺錢，「法律系，不一定要當律師也有錢賺」、「文組不就律師、精算師，其他都很看個人能力，上下差距大」、「法律和財金吧，法律靠本事國考，金融業的起薪相對比較高」、「法、商學院都還可以，主要是考照」、「法律跟會計，都是考到執照就有錢途」。

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