快訊

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

社會組沒「錢途」？網提「兩科系」狠打臉：非本業也賺

聯合新聞網／ 綜合報導
近日適逢畢業季，不少莘莘學子都為了選擇科系而掙扎，也有部分社會新鮮人，為了找工作而苦惱。示意圖／AI生成
近日適逢畢業季，不少莘莘學子都為了選擇科系而掙扎，也有部分社會新鮮人，為了找工作而苦惱。示意圖／AI生成

近日適逢畢業季，不少高中莘莘學子都為了選擇大學科系而掙扎，也有部分社會新鮮人，為了找工作而苦惱，一名網友日前便在社群媒體上發文，表示近年因為元宇宙、AI等科技浪潮下，不少人都會選擇理工相關科系就讀，薪水也相對較多，但若換個角度想「一類組反而競爭者變少」，因此進一步詢問社會組是否有比較賺錢的科系，不少人都在留言處提及「法律系」，並表示「法律系，不一定要當律師也有錢賺」、「文組不就律師、精算師」。

一名網友日前在PTT上以「社會組比較有錢途的科系？」為題發文，表示看新聞報導，才得知現今高中文組、理組的比例是2比8、頂尖高中則是4比6，然而近年在AI、輝達黃仁勳來台等熱潮帶動下，加上台灣又是科技重鎮，不少人都會想選擇理工相關科系就讀，薪水相對來說也較多。

網友還進一步提及，若是「逢甲電機vs台大中文」他也是想都不用想立刻秒選，但換個角度思考，「一類組的競爭者就變少」，幸運一點說不定還能考上好一點的學校，因此上網發文詢問「一類組是否有比較賺錢的科系？」

貼文一出立刻引起熱議，有網友認為寧願在科技產業領高薪，畢竟門檻並沒有想像中的那麼高，「平庸理科去台積顧機台，也比去北投當RD好」、「平庸理科做TE、MAE啊」、「台積顧機台，本來就要求不高」；但也有其他人替社會組說話，建議「走老師、警察。累歸累，目前工作不難找」、「學語言吧！做外銷生意永遠需要」。

另外，還有更專業的網友出面解釋，社會組裡「法律系」、「金融相關科系」其實很賺錢，「法律系，不一定要當律師也有錢賺」、「文組不就律師、精算師，其他都很看個人能力，上下差距大」、「法律和財金吧，法律靠本事國考，金融業的起薪相對比較高」、「法、商學院都還可以，主要是考照」、「法律跟會計，都是考到執照就有錢途」。

高薪 薪水 職場 科系 法律系 新鮮人 文組 律師 PTT

延伸閱讀

台積先進製程再迎大單 大客戶邁威爾客製化晶片新單落袋

台積進擊面板級封裝 采鈺受矚目

前輩1句「要做賤自己」度過低潮 台積電老鳥揭被分紅入帳打醒日常：我的歸屬

教育部准二信高中設藍碳研究實驗班 自然、社會組合班

相關新聞

117申請入學篩選倍率增至4倍 公校贊同、私校消極抵抗

大學招生委員會聯合會會員大會今通過決議，拍板擴大「申請入學第一階段篩選倍率」，由現行最高3倍調升至4倍，並自117學年度...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

社會組沒「錢途」？網提「兩科系」狠打臉：非本業也賺

近日適逢畢業季，不少莘莘學子都為了選擇科系而掙扎，也有部分社會新鮮人，為了找工作而苦惱，一名網友日前便在社群媒體上發文，表示近年因為元宇宙、AI等科技浪潮下，不少人都會選擇理工相關科系就讀，薪水也相對較多．．．

高中免試入學提供15.7萬個名額 今開放查詢個人序位

114學年度高中分區免試入學管道今於各就學區委員會網站公告招生名額，共計15萬7504名，各就學區也開放學生查詢在就學區...

有機會實習...2025鴻海科技獎今頒獎 21位研究生獲殊榮

鴻海教育基金會主辦「2025鴻海科技獎」今舉行頒獎典禮，總計21位來自國內外頂尖大學的研究生獲殊榮，除獲得25萬元研究獎...

疑學校作業疏失！五專優先免試報名3考生經教育局補救 增額上心中志願

台南市土城高中國中部3名學生日前參加114學年度五專優先免試入學，疑因學校報名作業疏失，未檢附國中教育會考成績等資料，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。