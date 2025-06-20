影／樹德科大宿舍轉型企業員工宿舍引反彈 校方：持續溝通
高雄樹德科技大學第一宿舍將整修轉型為企業員工宿舍，原本住宿生將被安排到第三、第四宿舍，引發反彈。校方今回應，少子化影響下，為了提升宿舍使用率，規畫與企業產學合作創造實習與就業機會，同時解決企業住宿需求，將持續溝通。
樹德科大昨發出公告，一宿舍即將修繕，原來住宿生須遷移至其他宿舍，少子化影響下，一宿轉型成企業員工宿舍，更有效率使用。
學務長顏世慧指出，一宿已有29年歷史，管線老舊阻塞、鍋爐熱水不熱，原本就評估要修繕，正好企業來談合作，希望透過產學合作方式，轉型為企業員工宿舍，配合新南向專班提供更多實習及就業機會。
顏世慧表示，一宿可用床位有633床，統計入住床數為420床，入住率為66%，目前已收到200多名學生登記住宿，未來不再安排住一宿，而是轉到第三、第四套房宿舍，價格較高但有補助，可以同等價位升等套房，尚餘64名學生未聯絡上。
不過有學生爆料，學校產學合作企業是半導體封測大廠日月光，校方有發問卷，大部分學生都反對轉型為員工宿舍，並質疑當員工宿舍安全性，昨天下午線上、實體說明會，學生表達強烈不滿。
校方則澄清，目前尚無法確定合作企業為日月光，一切都未定案，宿舍將先關閉進行整修，後續會持續溝通並檢討改進。
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