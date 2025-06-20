台灣比利時高教圓桌會議 聚焦科研、師生交流
台灣高教代表團昨日造訪法國里爾參與「2025台灣－法國高等教育高峰會」後，再於比利時布魯塞爾參加「2025台灣－比利時高等教育圓桌會議」，吸引比利時14所高等教育機構、32位代表參與，代表團也參訪荷語魯汶大學與比利時微電子研究中心（IMEC），洽談雙邊科研、師生交流計畫、新興科技應用等合作。
高教基金會董事長吳正己表示，台灣與比利時雙邊高等教育機構迄今已簽署逾百項學術合作協議，目前約有270名台灣學生在比利時研習，同時也有155位比利時學生赴台就讀。雙方連結穩固，也展現持續開展新計畫、深化夥伴關係的高度潛力。
比利時法語區研究與高等教育學會國際關係主席Laurence Ris則分享，近期才親赴台灣拜訪，並代表蒙斯大學與台灣高教代表會晤、締結合作協議等，期待未來進一步強化比利時法語區與台灣在學術與研究層面的實質合作。
高教基金會說，此次台比圓桌會議聚焦雙邊在高等教育與科研領域的合作契機，針對特色領域合作、推動科研計畫及人才交流等議題進行討論，雙方均提出具體行動方向，為未來的合作鋪路。
此外，高教基金會也表示，台灣高教代表團亦於比利時參與教育部海外攬才說明會，向當地就讀的台籍博士生與青年學者介紹教育部「玉山學者計畫」與各大專校院的人才延攬需求，期盼吸引優秀人才回台任教或從事研究。
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