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台灣比利時高教圓桌會議登場 促科研合作再升級

中央社／ 台北20日電

2025台灣-比利時高等教育圓桌會議19日在布魯塞爾登場，會中深入討論特色領域合作等議題，升級雙邊的科研合作、人才培育合作。

這項圓桌會議由教育部、高等教育國際合作基金會（高教基金會）、中華民國駐歐盟兼駐比利時代表處、比利時法語區研究與高等教育學會（ARES）共同舉辦，吸引比利時14所高教機構共33名代表參與。

高教基金會今天發布新聞稿指出，董事長吳正己在會中表示，雙邊機構至今已簽署超過100項學術合作協議，彼此互動密切。目前約有270名台灣學生在比利時研習，同時也有155名比利時學生來台就讀。雙方穩固的學術連結，不僅奠定良好合作基礎，也展現持續開展新計畫、深化夥伴關係的高度潛力。

ARES主席勞倫斯．瑞斯（Laurence Ris）則分享，她近期才到台灣拜訪，代表蒙斯大學（Université deMons）與台灣高教代表會晤、締結合作協議等，期待未來進一步強化比利時法語區與台灣在學術研究層面的實質合作。

除了會議討論，台灣代表團也參訪荷語魯汶大學（Katholieke Universiteit Leuven）與比利時微電子研究中心（IMEC），洽談雙邊在科研合作、師生交流計畫及新興科技應用等多面向合作。

另外，台灣代表團也趁此行機會，向當地就讀的台籍博士生與青年學者介紹教育部「玉山學者計畫」與各大專校院的人才延攬需求，展現台灣高教多元前瞻的研究環境與發展潛力，期盼吸引優秀人才任教或從事研究。

高教 比利時 教育部

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