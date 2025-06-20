THE大學排名／非洲學校評台大 聲望0分

英國泰晤士高等教育特刊（THE）與英國高等教育調查機構（QS）近日陸續公告全球大學排名。近年面對亞洲新興國家大學排名崛起，國內大專校院排名仍有起伏，學界評析，QS和THE都有國際聲望評比或互評機制，則難免涉及主觀色彩，台灣於部分國家、地區的關注度較低，難免吃虧。

根據台大統計，近十年台大QS世界排名緩步成長，近年來多在六十多名之間；THE則排名起伏甚大，二○二一年排名最佳位於世界第九十七，但二○一八年也曾落至一九八名。

台大校長陳文章說，THE會向全世界單位調查大學聲望，台大於非洲學校間獲得的聲望分數很低，去年曾獲零分，於南美洲、大洋洲聲望分數亦不佳，部分如中亞、俄羅斯等國則傾向給中國大陸大學較高評分，台灣的大專校院在北美和亞洲取得較好分數。

陳文章說，THE聲望分數占比高，但台大強項在產學合作，今年曾拿下滿分一百分，但無奈分數占比僅百分之二。而台大於QS排名學術聲望評比較好，但近年國際合作、論文引用等和他國相比仍可再加強。

陽明交大主任秘書蔡金吾也提到，QS設有國際學者互評機制，由排行機構邀請各國學者、企業雇主等評比，如列出印象中較好的國內前十名學校、亞洲前十名學校，印象分數占比較高，也帶有當事人的主觀色彩，而台灣的大專校院過去受到的國際關注較少，相較之下會比較吃虧。

北科大校長王錫福也說，QS較重視學校群體努力下的效果，THE則側重個人成就表現，學校能做的就是做好國際交流、和他國研究單位相輔相成，「盡量國際化，才會想到我們。」

商品推薦