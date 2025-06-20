學校營養午餐／台中多校招標不順 憂開學無午餐

台中市新版營養午餐合約條件加嚴，多數團膳業者擔心風險太高，不敢貿然投標，多所國中小營養午餐已流標2次。校方擔憂若未即時發包，開學後學生恐面臨「無午餐」窘境，也有家長認為，嚴格把關是好事，但不能影響開學後穩定供餐。

多名國中小校長指出，以往營養午餐招標多於3、4月啟動，最晚不會拖過6月底，今年因合約條文加嚴，許多學校已流標2次，部分校長直言：「若6月底仍無人投標，開學壓力會非常大。」

有國小校長指出，水果類最難掌控產季與農藥殘留，若使用非章Q水果，驗出問題即面臨解約處分，讓廠商難以多元供應，增加採購壓力。

另所國小校長坦言，附設幼兒園7月1日開學，營養午餐尚未完成招標，擔心無法準時供應餐點，呼籲教育局維持去年記點機制，若驗出農藥殘留，可列入下學期廠商評分項目，不必立刻重罰或解約，給業者合理修正空間。

吳姓家長說，午餐標準嚴格是好事，但也要兼顧現實面，別讓學童吃不到午餐。楊姓家長指出，三章一Q標準可提升品質，但也讓食材成本上漲，加上合約嚴苛，擔心營養午餐價格會跟著調漲。

「嚴格把關沒關係，但拜託處理好，不要拖到開學。」黃姓家長說，他沒辦法幫孩子帶午餐，若因政策問題導致午餐無法供應，不知該怎麼辦。

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