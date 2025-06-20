學校營養午餐／台中增訂三振條款 無人敢投標

各級學校將放暑假，台中市各國中小卻為下學年營養午餐發愁。台中市教育局修改午餐合約，新增「三振條款」，一旦業者供應非3章1Q食材，又被驗出殘留農藥，違規記點從10點加倍到20點，直接解約，業者反彈迄今仍無人投標。中市教育局表示，與業者協商中。

團膳業者表示，中市府微調教育部的營養午餐公版合約，成為全台最嚴格版本，最大爭議為食材若未符合「三章一Q」標準，又驗出殘留農藥，記20點直接解約；午餐食材已配合溯源與登錄，應回歸源頭管理，而非一味裁罰業者。

多名業者表示，目前多都採用章Q食材，應超過99%，但農產品有產季限制，像洋蔥、紅白蘿蔔等在非產季仰賴進口，颱風或天災期間，農業部也曾允許短期不使用章Q食材；辛香料、水果及中藥材等原本就難以取得認證。

業者強調，即使使用非章Q食材，也有自主與委外送驗的檢測機制，所有進口農產品需通過邊境查驗，加上若使用非章Q食材，當日相關補助款就落空，原規定已很嚴格。

業者批評，其他縣市若非章Q食材驗出農藥殘留，只要提供上游來源即可免罰，台中市原本記10點，新學年提高為20點，等於直接解約，把農產問題歸咎於團膳業者，「投標風險太高」，一旦遭記點有倒閉風險，「今年沒人敢投標」。

台中市教育局表示，農業局去年抽驗營養午餐生鮮食材，農藥殘留不合格2件，因此加嚴規定；現已在合約中增列但書，颱風等天災產季空窗期，使用非章Q產品被驗出殘留農藥，裁罰記點減為6點。

教育局表示，各學校午餐合約仍在招標中，針對業者反映，正進行協商，近日將有結果。

桃園市教育局表示，使用非國產在地產品將被記點15至20點，記點達20點學校可解約，因牽涉到章Q食材補助款，業者多很謹慎，目前無裁罰紀錄。

至於新竹縣，廠商若供應未符合契約標準的食材，記點1至2點，記滿30點即終止契約。育局表示，下學年起若供應逾有效日期食材，將重罰記20點。

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