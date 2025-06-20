QS大學排名 台灣3校進入前200

英國高等教育調查機構QS於台灣時間昨上午公告二○二六年世界大學排名，台灣有三所大專校院進入前二百名，分別為台大、清大與陽明交大，整體表現比上次更佳。其中台大排名第六十三，較去年進步五個名次，陽明交大則首次進入前二百名。清大於前年取得排名一七七後，再度重回世界前二百名。

全台共計八所大專校院挺進前五百，其他學校分別為成大、台科大、北科大、台師大與中山大學。世界大學排名第一為美國麻省理工學院，其次依序為英國倫敦帝國學院、美國史丹佛大學、英國牛津大學與美國哈佛大學。

北科大校長王錫福直言，大專校院仍持續面臨人才短缺問題、教師聘用不易，教育部近年加大補助，一一四年度編列逾一千三百億，但要分給一百多所大專校院，和香港、新加坡等相比，一校可分得的經費落差還是很大。

王錫福也說，近期受中美貿易對抗影響，技術與產業正在回流，技職校院也要隨企業轉型，實驗設備升級、維持接軌都需要更多經費，成本會轉嫁到學校上，政府應該更重視，協助大學抓緊時機。

台大表示，排名進步主要反映於學術聲望與表現，如教師論文引用數，以及國際化中的國際學生數與學生校友就業影響力。學術表現上，台大深耕前瞻創新或關鍵議題研究，鼓勵跨領域及國際團隊合作，效益也顯現於QS學科排名中，有七個學科領域進入前五十。

今年清大教師平均論文引用數進步顯著，從前一年全球第二六八名，躍升至一八七名。研發長邱博文指出，清大採購重大儀器補助強化研究設施，支援尖端實驗室與大型研究團隊運作，也設立十二所大型聯合研發中心，串聯全球頂尖學術機構與企業研究單位，在半導體科技、高熵合金、量子通訊、腦科學等許多研究領域均取得突破。

陽明交大主秘蔡金吾表示，學校在永續治理一項上有顯著進展，如推動永續發展、數位化轉型等成效均有被看見；再者，學術聲望上，教師論文被引用數也有明顯提升，以及學生就業表現亦佳。

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