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廣角鏡／排灣族語高級認證 利芳慈台東第一人

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
圖／台東大學提供
圖／台東大學提供

@@@台東大學@@@師資培育中心師資生利芳慈（右）歷經4年努力，通過排灣族語專長教師甄試，是全縣首位兼具高級族語能力認證與教師證的國中教師。東大表示，甄試競爭激烈，利芳慈初試時筆試即獲高分；複試須演示族語文教材，其中第9階教材已接近高級族語能力認證程度。利芳慈期許發揮所長，為族語的傳承與復振貢獻心力。

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