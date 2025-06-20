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廣角鏡／排灣族語高級認證 利芳慈台東第一人
@@@台東大學@@@師資培育中心師資生利芳慈（右）歷經4年努力，通過排灣族語專長教師甄試，是全縣首位兼具高級族語能力認證與教師證的國中教師。東大表示，甄試競爭激烈，利芳慈初試時筆試即獲高分；複試須演示族語文教材，其中第9階教材已接近高級族語能力認證程度。利芳慈期許發揮所長，為族語的傳承與復振貢獻心力。
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