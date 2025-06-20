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職前年資不採計判違憲！新北代理師年資 8月起走新制

聯合報／ 記者李定宇游明煌／連線報導
基隆今年國小教師甄選納入代理年資加分制度。圖／教育處提供
基隆今年國小教師甄選納入代理年資加分制度。圖／教育處提供

目前正值新任代理教師報到與現任教師轉換學校時期，北部地區僅剩新北市、基隆市尚未實施年資提敘。新北教育局表示，8月1日起各級學校代理教師聘任契約將依新制辦理；基隆指今年教師甄選已納入代理服務年資加分制度。

去年憲法法庭判決教育部及新北市府不採計合格代理教師職前年資違憲，新北市議員黃淑君昨表示，至今新北市政府並無積極做出對應處理，6月底多是各級學校下一學年代理老師任聘徵選期間，若持續引用新北教育局舊有規定恐有違憲疑慮。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，北部地區目前僅剩新北市與基隆市尚未實施年資提敘，許多教師為了能爭取合理薪資待遇，即便需要通勤也願意到外縣市任教。長此以往，將導致新北市在教育人力上出現嚴重流失，形成結構性的人才斷層，亟需正視與改善。

新北教育局表示，雖中央法規目前尚在公告前程序，新北教育局已同步啟動人力盤點、經費試算及各項行政準備作業。預計自今年8月起，所屬各級學校代理教師聘任契約將全面依據新制辦理，敘薪亦將依新規納入，無違憲疑慮。

基隆市府教育處指出，近年來因教師流動率高及退休者多，今年國小教師甄選開出136個缺額，為鼓勵正式教師留任基隆，納入代理服務年資加分制度。

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