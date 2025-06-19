快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

新北某國小附幼師遭爆辱罵幼童 教育局稽查結果出爐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市樹林區某國小附幼爆幼師因5歲女童不午睡玩睡袋遭辱罵。示意圖／本報資料照片
新北市樹林區某國小附幼爆幼師因5歲女童不午睡玩睡袋遭辱罵。示意圖／本報資料照片

新北市樹林區某國小附幼爆幼師因5歲女童不午睡玩睡袋，被辱罵「你以為你是誰」、「沒有人喜歡你」等話，家長看到監視器畫面自責痛哭，盼不適任教師遠離孩童。新北教育局說，今日已派員赴幼園實地稽查，學校已將該師調離現職，經查該師確有對該名幼生不妥言語。

新北一名家長在臉書指控，5歲女兒午休時沒睡玩睡袋，被老師叫起來要女童出去睡，還辱罵「你以為你是誰啊」、「丟臉，跟你媽媽一樣幼稚」，又問全班「誰喜歡你啊」、「好可憐喔，沒有人喜歡你」並推孩子的頭跟肩膀，讓孩子緊張到出現咬指甲等焦慮動作，家長看到監視器畫面自責痛哭，盼不適任教師遠離孩童。

教育局說，昨日接獲民眾反映某幼兒園疑似不當對待，學校已第一時間將該師暫調現職，目前該生已離園；教育局今日已派員稽查幼兒園，並啟動調查程序，初步了解該師確有對該名幼生不妥適言語，全案仍待完整調查釐清，若不當對待行為屬實，將依規定懲處。目前尚無接獲其他幼生反應遭不當對待情形。

教育局強調，已要求校方務必追蹤了解該幼生情形及家長需求，提供必要諮詢與協助。教育局也對於不當對待幼生行為零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸，將不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理；並於各管道加強宣導正向管教行為，開設輔導管教、情緒管理與班級經營等相關研習，守護幼生就學安全。

新北 教育局 教師 幼兒園 女童

延伸閱讀

新北原民微型保險升級 意外身故提高至20萬4.3萬人受惠

影／新北夏日旅行 從海岸到山城超過23場大型活動

新北代理老師期間不計年資違憲 教育局8月起新制實施

新北被詐金額達14億元…議員批刑責低 侯友宜：應評估加重刑罰

相關新聞

高雄教甄遭疑有弊端！筆試高分、試教只給「20分」 教團：違反評審常態

高雄市114學年度市立高級中等學校聯合教師甄選於昨日公告複試成績後，有參加教師甄選的流浪教師向全國教育產業總工會反映其試...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

新北某國小附幼師遭爆辱罵幼童 教育局稽查結果出爐

新北市樹林區某國小附幼爆幼師因5歲女童不午睡玩睡袋，被辱罵「你以為你是誰」、「沒有人喜歡你」等話，家長看到監視器畫面自責...

新北代理老師期間不計年資違憲 教育局8月起新制實施

去年憲法法庭判決教育部及新北市府不採計合格代理教師職前年資違憲，議員黃淑君表示至今新北市政府並無積極做出對應處理，6月底...

五專聯合免試入學今開放報名 前3年免學費

技專校院招生委員會聯合會今天表示，114學年度五專聯合免試入學招生學校共41校、189科組，提供674個預定招生名額，為...

台東首位通過排灣族語教甄 拉勞蘭部落利芳慈傳承族語

台東大學師資培育中心原住民族語文專長師資生利芳慈，歷經4年的充實學習，日前榮登國民中學排灣族語專長教師甄試金榜，成為全縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。