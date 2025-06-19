新北某國小附幼師遭爆辱罵幼童 教育局稽查結果出爐
新北市樹林區某國小附幼爆幼師因5歲女童不午睡玩睡袋，被辱罵「你以為你是誰」、「沒有人喜歡你」等話，家長看到監視器畫面自責痛哭，盼不適任教師遠離孩童。新北教育局說，今日已派員赴幼園實地稽查，學校已將該師調離現職，經查該師確有對該名幼生不妥言語。
新北一名家長在臉書指控，5歲女兒午休時沒睡玩睡袋，被老師叫起來要女童出去睡，還辱罵「你以為你是誰啊」、「丟臉，跟你媽媽一樣幼稚」，又問全班「誰喜歡你啊」、「好可憐喔，沒有人喜歡你」並推孩子的頭跟肩膀，讓孩子緊張到出現咬指甲等焦慮動作，家長看到監視器畫面自責痛哭，盼不適任教師遠離孩童。
教育局說，昨日接獲民眾反映某幼兒園疑似不當對待，學校已第一時間將該師暫調現職，目前該生已離園；教育局今日已派員稽查幼兒園，並啟動調查程序，初步了解該師確有對該名幼生不妥適言語，全案仍待完整調查釐清，若不當對待行為屬實，將依規定懲處。目前尚無接獲其他幼生反應遭不當對待情形。
教育局強調，已要求校方務必追蹤了解該幼生情形及家長需求，提供必要諮詢與協助。教育局也對於不當對待幼生行為零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸，將不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理；並於各管道加強宣導正向管教行為，開設輔導管教、情緒管理與班級經營等相關研習，守護幼生就學安全。
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