高雄教甄遭疑有弊端！筆試高分、試教只給「20分」 教團：違反評審常態
高雄市114學年度市立高級中等學校聯合教師甄選於昨日公告複試成績後，有參加教師甄選的流浪教師向全國教育產業總工會反映其試教成績僅「20分」，另一名考生則為「13.67分」，再加上兩人筆試均獲高分，全教產認為這是不合理的低分，違反評審常態，懷疑其中有弊端。
全教產表示，該考生參加高雄市立高級中等學校聯合教師甄選中的「三民家商國際貿易科教師甄試」，她以筆試70分獲選進入複試，該項最低錄取為11分，並於6月15日複試，複試內容包含試教、口試及實作，但是查詢成績時，出現試教成績僅20分的不合理分數。
該名考生向全教產表示，其教學單元未出錯，過程順利完成，20分的給分明顯違反評審標準常態，令人質疑。據了解，尚有另一位考生也在筆試高分群，試教評委僅給13.67分，可見2位筆試高分群竟都獲得超低分。
全教產表示，高雄市立高級中等學校聯合教師甄選的試教評分中，表達能力占30%、教學方法占30%，值得注意的是，凡未滿70分或高於90分部分需有具體說明，當考生向主辦單位申請成績複查，複查結果卻僅提供成績，並表示無抄錄錯誤，而且教師甄選委員會拒絕說明低分的緣由。
全教產表示，三民家商國際貿易科的教師甄試試教成績出現20分甚或13分的不合理分數，的確違反評審常態，令人懷疑，這其中是否在為特定人士量身訂做。若是如此，高雄市政府應調查清楚，並還給考生公道，否則高雄市的教師甄選就失去了原本該有的公平性。
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