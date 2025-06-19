快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄教甄遭疑有弊端！筆試高分、試教只給「20分」 教團：違反評審常態

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖為教室示意圖。圖/ingimage
圖為教室示意圖。圖/ingimage

高雄市114學年度市立高級中等學校聯合教師甄選於昨日公告複試成績後，有參加教師甄選的流浪教師向全國教育產業總工會反映其試教成績僅「20分」，另一名考生則為「13.67分」，再加上兩人筆試均獲高分，全教產認為這是不合理的低分，違反評審常態，懷疑其中有弊端。

全教產表示，該考生參加高雄市立高級中等學校聯合教師甄選中的「三民家商國際貿易科教師甄試」，她以筆試70分獲選進入複試，該項最低錄取為11分，並於6月15日複試，複試內容包含試教、口試及實作，但是查詢成績時，出現試教成績僅20分的不合理分數。

該名考生向全教產表示，其教學單元未出錯，過程順利完成，20分的給分明顯違反評審標準常態，令人質疑。據了解，尚有另一位考生也在筆試高分群，試教評委僅給13.67分，可見2位筆試高分群竟都獲得超低分。

全教產表示，高雄市立高級中等學校聯合教師甄選的試教評分中，表達能力占30%、教學方法占30%，值得注意的是，凡未滿70分或高於90分部分需有具體說明，當考生向主辦單位申請成績複查，複查結果卻僅提供成績，並表示無抄錄錯誤，而且教師甄選委員會拒絕說明低分的緣由。

全教產表示，三民家商國際貿易科的教師甄試試教成績出現20分甚或13分的不合理分數，的確違反評審常態，令人懷疑，這其中是否在為特定人士量身訂做。若是如此，高雄市政府應調查清楚，並還給考生公道，否則高雄市的教師甄選就失去了原本該有的公平性。

全教產表示，一名考生參加高雄市立高級中等學校聯合教師甄選中的「三民家商國際貿易科教師甄試」，以筆試70分獲選進入複試，試教成績卻僅20分。圖／全教產提供
全教產表示，一名考生參加高雄市立高級中等學校聯合教師甄選中的「三民家商國際貿易科教師甄試」，以筆試70分獲選進入複試，試教成績卻僅20分。圖／全教產提供

高雄市 教師 全國教育產業總工會

延伸閱讀

高雄鳳山溪恐「清出1.4萬立方公尺淤泥」 暴漲機率大降

高雄宵小業闖工地 爬鷹架進鄰屋翻箱倒櫃偷走90萬金飾

高雄男咖啡廳內對人露鳥自瀆 女顧客拍照報警逮人

2026再戰高雄市長 柯志恩對手鎖定邱議瑩、賴瑞隆

相關新聞

高雄教甄遭疑有弊端！筆試高分、試教只給「20分」 教團：違反評審常態

高雄市114學年度市立高級中等學校聯合教師甄選於昨日公告複試成績後，有參加教師甄選的流浪教師向全國教育產業總工會反映其試...

五專聯合免試入學今開放報名 前3年免學費

技專校院招生委員會聯合會今天表示，114學年度五專聯合免試入學招生學校共41校、189科組，提供674個預定招生名額，為...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

台東首位通過排灣族語教甄 拉勞蘭部落利芳慈傳承族語

台東大學師資培育中心原住民族語文專長師資生利芳慈，歷經4年的充實學習，日前榮登國民中學排灣族語專長教師甄試金榜，成為全縣...

首爾國際書展 文在寅參訪台灣館「好驚訝」

二○二五首爾國際書展昨開幕，台灣首次以主題國之姿亮相，逾三百位作家、出版人組團參展，連南韓前總統文在寅也來參訪台灣館。南...

南韓前總統為何要當書店店長？ 文在寅訪首爾書展台灣館

2025首爾國際書展今日開幕，台灣首次以主題國之姿亮相 。台灣館開幕第一天下午三時，一位意想不到的貴客帶著夫人翩然而至，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。