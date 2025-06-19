五專聯合免試入學今開放報名 前3年免學費

技專校院招生委員會聯合會今天表示，114學年度五專聯合免試入學招生學校共41校、189科組，提供674個預定招生名額，為全國一區，並分為北、中、南3個招生委員會辦理招生，今天開始受理報名，提供前3年免學費。

技專招聯會表示，114學年度五專聯合免試入學報名採網路、通訊及現場報名三種方式。國中集體通訊報名及個別網路、通訊報名於6月19至6月26日辦理；國中集體現場報名及個別現場報名於6月29日當日上午9時至16時止，分別於北、中、南區五專聯合免試入學委員會辦理。建議若欲報名五專免試入學，可多加利用網路及通訊方式報名。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福說，五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業。

王錫福也說，就讀五專前3年除免學費的優惠外，針對畢業後有就業意願的學生，更可搭配教育部五專職場展翅計畫，五專後兩年的學雜費亦全免。

有關114學年度五專相關招生資訊，考生可至北中南五專聯合免試入學網站查詢或電洽。

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