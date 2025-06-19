快訊

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

常掉髮是壓力還是荷爾蒙問題？皮膚科醫：可能是你天天使用的洗髮精1成分釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

台東首位通過排灣族語教甄 拉勞蘭部落利芳慈傳承族語

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大學師資培育中心原住民族語文專長師資生利芳慈（右），日前榮登國民中學排灣族語專長教師甄試金榜，成為全縣首位兼具高級族語能力認證與教師證的國中正式教師。圖／台東大學提供
台東大學師資培育中心原住民族語文專長師資生利芳慈（右），日前榮登國民中學排灣族語專長教師甄試金榜，成為全縣首位兼具高級族語能力認證與教師證的國中正式教師。圖／台東大學提供

台東大學師資培育中心原住民族語文專長師資生利芳慈，歷經4年的充實學習，日前榮登國民中學排灣族語專長教師甄試金榜，成為全縣首位兼具高級族語能力認證與教師證的國中正式教師。她表示，會發揮所長，傳承排灣族語文。

師培中心主任王前龍表示，原住民族語文與國語文、英語文同屬部定正式課程，利芳慈的專業表現與其他語文教師同等重要；未來可期的她將以國中族語文教學正式教師身分，運用有效教學方法引導學生開口說族語，活化族語文學習環境，為原住民族語言傳承與復振貢獻心力。

拉勞蘭部落的利芳慈，是在北部成長的排灣族人，基於對部落文化的認同，大學畢業後返回部落重新學習排灣文化與排灣語，並努力培訓已通過中高級族語能力認證。2021成為東大師培中心首屆「原住民族語文專長中等教育學程」師資生，同時修讀教育學系碩士班。

經過近4年培育，修習94學分族語文中教學程外還積極參與原住民族委員會「原住民族語師資生拔尖計畫」，於2023年底通過難度極高的高級族語能力認證。她通過教師資格考試後，經半年教育實習，於今年2月取得原住民族語文專長中學教師資格。

東大表示，此次教甄競爭激烈，利芳慈仍沉穩地靠著實力在初試的筆試階段即獲高分；複試須演示族語文第8至9階教材全部20課，每課限時20分鐘，其中第9階教材已接近高級族語能力認證程度，並以專業素養獲得複審委員高度肯定。

教師 排灣族 原住民族

延伸閱讀

新北7月擬組團訪海外民族博物館 尋典藏品足跡

台灣首座原住民博物館「坐落高雄澄清湖」今設籌備處

新北投3千萬打造首座歲時祭儀廣場 預計年底完工

原住民改名限一次？ 內政部：基於文化慣俗改名不受限

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

台東首位通過排灣族語教甄 拉勞蘭部落利芳慈傳承族語

台東大學師資培育中心原住民族語文專長師資生利芳慈，歷經4年的充實學習，日前榮登國民中學排灣族語專長教師甄試金榜，成為全縣...

首爾國際書展 文在寅參訪台灣館「好驚訝」

二○二五首爾國際書展昨開幕，台灣首次以主題國之姿亮相，逾三百位作家、出版人組團參展，連南韓前總統文在寅也來參訪台灣館。南...

南韓前總統為何要當書店店長？ 文在寅訪首爾書展台灣館

2025首爾國際書展今日開幕，台灣首次以主題國之姿亮相 。台灣館開幕第一天下午三時，一位意想不到的貴客帶著夫人翩然而至，...

台灣以主題國亮相首爾書展 南韓出版協會會長：彌補斷交遺憾

2025首爾國際書展今日開幕，展開五天的書香嘉年華。台灣首次以主題國之姿亮相 ，逾300位台灣作家、出版人組團參展。韓國...

THE大學影響力排名 台大全球第14創歷年佳績

英國泰晤士高等教育特刊（THE）公布最新2025年大學影響力排名，台灣大學在全球入榜大學中獲第14名，在全台大學中表現最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。