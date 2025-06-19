台東首位通過排灣族語教甄 拉勞蘭部落利芳慈傳承族語

台東大學師資培育中心原住民族語文專長師資生利芳慈，歷經4年的充實學習，日前榮登國民中學排灣族語專長教師甄試金榜，成為全縣首位兼具高級族語能力認證與教師證的國中正式教師。她表示，會發揮所長，傳承排灣族語文。

師培中心主任王前龍表示，原住民族語文與國語文、英語文同屬部定正式課程，利芳慈的專業表現與其他語文教師同等重要；未來可期的她將以國中族語文教學正式教師身分，運用有效教學方法引導學生開口說族語，活化族語文學習環境，為原住民族語言傳承與復振貢獻心力。

拉勞蘭部落的利芳慈，是在北部成長的排灣族人，基於對部落文化的認同，大學畢業後返回部落重新學習排灣文化與排灣語，並努力培訓已通過中高級族語能力認證。2021成為東大師培中心首屆「原住民族語文專長中等教育學程」師資生，同時修讀教育學系碩士班。

經過近4年培育，修習94學分族語文中教學程外還積極參與原住民族委員會「原住民族語師資生拔尖計畫」，於2023年底通過難度極高的高級族語能力認證。她通過教師資格考試後，經半年教育實習，於今年2月取得原住民族語文專長中學教師資格。

東大表示，此次教甄競爭激烈，利芳慈仍沉穩地靠著實力在初試的筆試階段即獲高分；複試須演示族語文第8至9階教材全部20課，每課限時20分鐘，其中第9階教材已接近高級族語能力認證程度，並以專業素養獲得複審委員高度肯定。

商品推薦