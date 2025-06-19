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首爾國際書展 文在寅參訪台灣館「好驚訝」

聯合報／ 記者陳宛茜／首爾報導
南韓前總統文在寅（左三）以平山書店店長身分參觀首爾書展台灣館。圖中為台北書展基金會董事長郝明義。圖／文策院提供
南韓前總統文在寅（左三）以平山書店店長身分參觀首爾書展台灣館。圖中為台北書展基金會董事長郝明義。圖／文策院提供

二○二五首爾國際書展昨開幕，台灣首次以主題國之姿亮相，逾三百位作家、出版人組團參展，連南韓前總統文在寅也來參訪台灣館。南韓出版協會長尹哲鎬表示，曾經歷台韓斷交「跟許多朋友道別」，如今台灣能以主題國身分參展首爾書展，「彌補了一些遺憾。」

韓國出版協會主辦的首爾國際書展，今年邁入第七十個年頭，近年在出版人投注創意、政府挹注資源努力下，成功轉型為「年輕人一定要來」的話題書展。文在寅卸任總統後回家鄉開「平山書店」，看中首爾書展對年輕人的影響力，今年也在書展設攤。

文在寅昨參訪台灣館時，對於南韓翻譯這麼多台灣書籍感到驚訝，認為「雖然台灣跟南韓雖然沒有邦交，卻透過民間的力量做更多的事。」

台灣和南韓今年同樣慶祝脫離日本殖民八十年，兩岸和南北韓政治情勢也相近。尹哲鎬表示，南韓的中華圈是以台灣為中心發展，南韓對中華文化的了解多半來自台灣；加上台韓歷史發展非常相似，是「生活在同一個時代」的國家。兩國充滿「共感」，圖書交流也會愈來愈頻繁。

台北書展基金會董事長郝明義表示，此次台灣館以「台灣感性」為主題規畫六大展區，也希望此次書展成為台灣和南韓友誼和合作的新起點。

台韓獨立出版人近年密切交流。逗點文創結社創辦人陳夏民，甫出版兩本「做書的人：探訪十家韓國獨立出版社快樂的生存之道」，笑說要來首爾書展「找第三本書的靈感」。而游擊文化今年出版「翻轉首爾」，在首爾書展期間舉行六場導覽，由兩位南韓作者帶團台灣讀者探索首爾的黑暗歷史。

首爾 文在寅

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