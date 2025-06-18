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南韓前總統為何要當書店店長？ 文在寅訪首爾書展台灣館

聯合報／ 記者陳宛茜／首爾即時報導
南韓前總統文在寅(左四)以平山書店店長身分參觀首爾書展台灣館。圖中為台北書展基金會董事長郝明義。圖／文策院提供
南韓前總統文在寅(左四)以平山書店店長身分參觀首爾書展台灣館。圖中為台北書展基金會董事長郝明義。圖／文策院提供

2025首爾國際書展今日開幕，台灣首次以主題國之姿亮相 。台灣館開幕第一天下午三時，一位意想不到的貴客帶著夫人翩然而至，所到之處民眾夾道歡迎。他是2022年卸任的南韓前總統文在寅，如今他的身分不是總統，而是平山書店店長。文在寅也以獨立出版人的身分，在首爾書展設攤。

2023年4月，文在寅在家鄉梁山寺平山村自掏腰包開設了平山書店，所有利潤捐給平山書店基金會。不時有媒體拍到，文在寅穿著圍裙在書店工作，並與顧客熱烈互動。書店網站一打開，便會看到「透過書籍共同夢想改變」的標語，並有「文在寅推薦書單」。

平山村人口不到三萬，但平山書店開張之後，許多文在寅的支持者來到這裡。深諳韓國政治情勢的人分析，文在寅之所以開書店，不只是為了當書店店員，而是因為在南韓，個人比組織更能影響事務。曾走上權力高峰的他，明白這個道理，開書店是他鋪陳影響力的方式。這也證明在南韓，書籍和出版仍然深具社會影響力。

台北書展基金會董事長郝明義，以流利的韓文為文在寅導覽台灣館，並送上明天新書「堅持燦爛，與書同行」，這是郝明義在台韓流轉幾十年的自傳，先以韓文寫成，之後還將出版中文版。郝明義表示，文在寅對於南韓曾出版翻譯這麼多台灣書籍感到驚訝，並認為正因為兩國曾在政治上斷交，民間交流才會如此旺盛。

南韓前總統文在寅(中)以平山書店店長身分參觀首爾書展台灣館。所到之處大受民眾歡迎。記者陳宛茜／攝影
南韓前總統文在寅(中)以平山書店店長身分參觀首爾書展台灣館。所到之處大受民眾歡迎。記者陳宛茜／攝影
南韓前總統文在寅(中)以平山書店店長身分參觀首爾書展台灣館。左下為台北書展基金會董事長郝明義。圖／文策院提供
南韓前總統文在寅(中)以平山書店店長身分參觀首爾書展台灣館。左下為台北書展基金會董事長郝明義。圖／文策院提供

郝明義 文在寅 南韓

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