遠東SOGO第13屆少年楷模徵選開跑 尋找逆風飛翔的兒少典範

本屆主視覺由去年特別獎洪姵姍繪製（ 歷屆評審團特別獎得主），鼓勵逆境兒少逆風飛翔。 圖／太平洋崇光社會福利基金會 提供

遠東SOGO百貨攜手太平洋崇光社會福利基金會，正式啟動「第13屆SOGO少年楷模徵選」，以「逆風也要飛翔」為主題，號召全台師長、村里長、社工推薦12歲以下弱勢或逆境兒少，分享他們在家庭責任、校園公益或克服身心障礙過程的動人故事，作為社會學習的典範。每位少年楷模可獲新台幣1萬元獎助學金，評審團特別獎最高獎金新台幣3萬。

遠東SOGO倡導DEI（多元、平等、共融），自2011年起舉辦「SO GOOD好小孩少年楷模」，是國內百貨唯一弱勢兒童典範徵選暨表揚活動，將百貨人氣通路轉化為M型化社會的溝通平台，歷年獎勵337位學童、發出412萬元獎助學金，催生53位總統教育獎得主，積極推廣兒童平權與DEI的倡議，共觸及777萬人次。遠東SOGO每年透過不同徵選主題，呼籲社會發現身心障礙、學習障礙及資源弱勢學童的獨特價值，看見「不一樣的青春面貌」，帶動善循環。

遠東SOGO長期投入兒少關懷，讓更多逆境兒少獲得資源。 圖／太平洋崇光社會福利基金會 提供

遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，遠東SOGO相信，公益不只是幫助，更是陪伴與看見，少年楷模徵選即為默默努力、溫柔堅強的孩子們，搭起一座被理解與被鼓勵的舞台，「你們用行動證明，即使年紀輕輕就遭遇困境，也能選擇勇敢，成為改變社會的力量；這份力量，正是遠東SOGO持續投入社會公益、深耕下一代教育的初心。」

本屆少年楷模徵選主視覺由2023年評審團特別獎得主洪姵姍繪製，她是一名神經母細胞瘤患者，接受化療過程導致聽覺障礙，雖然個子小，聲音卻非常嘹亮，在學校跟家裡都是大人的好幫手。洪姵姍喜愛繪畫，獲選為少年楷模「星空計畫到宅公益」（到府陪伴弱勢兒少的藝術教學服務）個案，由長期與遠東SOGO合作的視覺藝術志工老師，免費到宅、一對一教學繪畫創作，並獲遠東SOGO致贈全套專業畫具。為了鼓勵更多同樣身處逆境的孩子，姵姍創作〈飛向彩虹〉，描繪一位少年坐在紙飛機上，飛翔於彩虹、山巒與大海之間，力量雖小，卻有無限可能；逆風而行，跨越風雨，飛向光明的未來。

遠東SOGO「SO GOOD好小孩少年楷模」即起開放報名至7月14日，舉凡6年級以下包含應屆畢業生，經濟弱勢、疾病、身心障礙、資源弱勢、特殊遭遇等逆境仍樂觀向上的學童，皆可由師長、社工、村里長辦公室等推薦，報名方式為線上填寫表單並郵寄推薦資料。入選的少年楷模將獲頒獎狀與獎學金，並受邀出席表揚，分享心路歷程，激勵更多同齡人勇敢做自己、成為改變世界的力量。詳情請上：https://esg.sogo.com.tw/2025sogood/

圖／太平洋崇光社會福利基金會 提供

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