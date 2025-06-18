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台灣以主題國亮相首爾書展 南韓出版協會會長：彌補斷交遺憾

聯合報／ 記者陳宛茜／首爾即時報導
2025首爾國際書展今日開幕，展開五天的書香嘉年華。台灣首次以主題國之姿亮相 ，逾300位台灣作家、出版人組團參展。記者陳宛茜／攝影
2025首爾國際書展今日開幕，展開五天的書香嘉年華。台灣首次以主題國之姿亮相 ，逾300位台灣作家、出版人組團參展。記者陳宛茜／攝影

2025首爾國際書展今日開幕，展開五天的書香嘉年華。台灣首次以主題國之姿亮相 ，逾300位台灣作家、出版人組團參展。韓國出版協會會長尹哲鎬表示，台灣和南韓有著類似的歷史發展，是「同一個時代的國家」。他感慨表示，自己曾經歷台韓斷交的年代，「跟許多朋友道別」，此次台灣以主題國之姿亮相首爾書展，「彌補了一些遺憾。」台北書展基金會董事長郝明義則表示，希望此次書展成為台灣和韓國友誼和合作的新起點。

由韓國出版協會主辦的首爾國際書展，自1954年成立以來，已邁入70週年，首度邀請台灣擔任主題國。台灣主題國館以「台灣感性」為主題，劃分文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等六個主題展區，除了六十場講座與活動之外，還規劃各種位南韓民眾提供台灣文化體驗的活動，包括著色與版印 DIY 體驗、台味零食合作社及首爾當紅的拍貼機。文策院策畫組團參展的300多位出版人中，包括23 位已有韓文版書籍的台灣創作者、20 位版權專業人士。若加上自行參展的台灣出版人，估計人數破500位

台韓歷史接近，今年同樣慶祝脫離日本殖民80年、兩岸和南北韓政治情勢也相近。韓國出版協會會長尹哲鎬表示，南韓的中華圈是以台灣為中心發展，南韓許多對中華文化的了解都是來自台灣；加上台韓歷史發展非常相似，像是「生活在同一個時代」的國家，兩國充滿「共感」。台北書展基金會董事長郝明義是南韓華僑，形容台韓歷史是「亦步亦趨」，二二八事件的隔天，南韓就發生「三一獨立運動」；美麗島事件後兩天，南韓發生「雙十二事件」。

「台灣感性是連結這個世界的熱情，台灣感性是相信每個人的獨立與尊嚴。」台北書展基金會董事長郝明義表示，此次台灣館以「台灣感性」為主題規劃六大展區，因為「台灣感性」是近年來許多韓國人講起台灣愛用的詞彙，「表示那是一種溫暖和親切的印象」。此次「台灣感性」主題館裡，共有六種感性：文學的感性、圖像的感性、Life Style的感性、土地與旅行的感性、飲食與娛樂的感性，以及歷史的感性。「我們希望在這個基礎上，幫助韓國讀者與觀眾對台灣感性有多面向的了解。」

台韓獨立出版人近年密切交流。逗點文創結社創辦人陳夏民，今年剛出版兩本訪談南韓獨立出版人的書籍「做書的人:探訪十家韓國獨立出版社快樂的生存之道」，笑說要來首爾書展「找第三本書的靈感」。而游擊文化今年出版的「翻轉首爾」，在首爾書展期間舉行六場導覽，由兩位南韓作者帶團台灣讀者深入探索首爾的黑暗歷史。此舉是為了回應2018年前南韓引進游擊文化的「行走台北，抗爭之城」，該書用抗爭運動的角度遊走台北，台灣作者同樣也帶團導覽南韓對台北歷史有「共感」的讀者。

2025首爾國際書展今日開幕，展開五天的書香嘉年華。台灣首次以主題國之姿亮相 ，書展上午十點甫開幕，台灣館單位人潮爆滿。記者陳宛茜／攝影
2025首爾國際書展今日開幕，展開五天的書香嘉年華。台灣首次以主題國之姿亮相 ，書展上午十點甫開幕，台灣館單位人潮爆滿。記者陳宛茜／攝影
2025首爾國際書展台灣主題國館以「台灣感性」為主題，劃分文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等六個主題展區。記者陳宛茜／攝影
2025首爾國際書展台灣主題國館以「台灣感性」為主題，劃分文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等六個主題展區。記者陳宛茜／攝影

首爾 南韓

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