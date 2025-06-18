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THE大學影響力排名 台大全球第14創歷年佳績

中央社／ 台北18日電

英國泰晤士高等教育特刊（THE）公布最新2025年大學影響力排名，台灣大學在全球入榜大學中獲第14名，在全台大學中表現最佳，也創台大歷年最佳成績。

根據英國「泰晤士高等教育」網站最新資料，2025年大學影響力排名前3名學校為澳洲的西雪梨大學、英國的曼徹斯特大學、韓國的慶北大學；台灣以台大排名14表現最佳（去年排名55），其次為成功大學排名31、陽明交通大學排名41、雲林科技大學排名77。

台大今天透過文字說明，有別於重視學術聲譽的傳統世界大學排名，THE大學影響力排名著重各校如何透過研究、教學、校務治理與社會參與等面向，對聯合國永續發展目標（SDGs）作出具體貢獻，凸顯高教因應全球挑戰、回應社會需求所扮演的關鍵角色。

台大校長陳文章表示，THE大學影響力排名聚焦於永續發展，台大近年在教學、研究及社會永續等領域的努力，屢獲國內外肯定與獎項；排名只是眾多衡量指標之一，台大將持續以永續發展目標為核心，致力對全球產生正向影響。

在SDGs共17項指標中，台大今年有5項評比進入全球前20名，包括「健康福祉」（全球排名第2）、「海洋生態與保育」（全球排名第9）、「和平正義與健全的制度」（全球第12）、「產業創新」（全球排名第13）、「消除飢餓」（全球排名第18）。

台大校方指出，台大醫學院長期協助東南亞培訓醫師，並定期赴台灣偏鄉提供醫療服務，公衛學院與多國合作研究，推動傳染病防治；校內許多教研單位長期深耕海洋科學，推動水資源監測管理及水域生物多樣性保育計畫；台大教師常受邀參與國家重大政策規劃並協助推動，校方也致力打造透明的校務治理。

另外，台大積極鏈結產業能量與資源，成立企業聯合研發中心、推動大型產學合作計畫，2024年產學合作總收入達新台幣23.8億元，有效專利超過2490件；台大生農學院提供農民有關疫病蟲害診斷防治、產品加工等輔導，協助促進產業升級。

永續 大學排名 台大醫學院

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