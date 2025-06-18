雲林國中小新生人數再減 偏鄉小校出招新生人數竟倍增
雲林縣今年國中小學新生人數再度減少，114學年度國小新生預估人數4190人，較去年減少近300人，國中新生則減少約65人，目前國小有3校尚無新生報到，縣府因應少子化，114學年度國中小學班級人數從27人下修至25人，但國小新生預估班級數仍減少10班。
114學年度雲林國中小學一年級新生已於今年4、5月陸續報到，縣府教育處表示，國小新生報到人數4190人（不含私校），較去年減少285人，114學年度班級人數從27人下修至25人，但班級數預估僅1593班，減少10班。
國中新生報到人數則有3700人，較去年減少65人，因班級人數下修受惠，預估班級數將增加5班。
國小新生報到目前0人的學校有興昌國小、成龍國小、育英國小，僅1人的學校有東光、山內、中興國小，其中山內、中興去年無新生就讀，今年各迎來一名新生。
教育處副處長林慧蓉表示，雲林縣仍維持一人成班政策，沒有裁併校問題，雖然國小新生報到數較去年減少，但各校都極力發展特色教學，極力招生，有約60所學校新生逆勢成長。
興華國小去年僅9位新生報到入學，但今年至今已有18位新生報到，倍數成長，甚至有跨學區就讀的學生，教導主任張憲銘表示，偏鄉學校招生不易，因此學校近年積極規畫多元課程，包括山野教育、閱讀課程、每學期約兩次的戶外教育課程，包括社團課程及課後照顧班一律免費，專業教學團隊讓家長有目共睹應是新生人數倍增原因。
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