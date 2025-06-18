監委：教育部對足協補助款涉有疑義 已申請調查
監察委員紀惠容今天透過新聞稿指出，教育部對中華民國足球協會國際賽事相關補助款項涉有疑義，且足協涉未詳實編列採購預算，未依規定辦理相關採購案，已申請調查。
紀惠容表示，據訴，教育部對中華民國足球協會國際賽事相關補助款項涉有疑義，再據審計部函復監察院，足協涉未詳實編列採購預算，且未依規定辦理相關採購案，因此她已申請自動調查，希望了解實情，以及教育部有無善盡監管責任等。
紀惠容指出，教育部體育署涉未確實審核足協相關補助經費使用情形，將深入調查、釐清相關人員是否有怠惰失職，以及體育署未妥適控管運動發展基金部分計畫經費，有無提出相關檢討改善措施等。
監院人士指出，有疑義的款項與4月8日國際女子足球邀請賽無關，因款項金額正在調查中，不便對外說明。
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