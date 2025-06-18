台法高教高峰會45校參與 探產學合作、師徒制
「2025台灣－法國高等教育高峰會」近日在法國里爾舉辦，雙方共45校代表參與，對產學合作、實習與師徒制度，以及文化融合與國際學生福祉等3大面向交換經驗，並促進台法合作。
高等教育國際合作基金會今天發布新聞稿指出，基金會董事長吳正己、教育部國際及兩岸教育司長李毓娟帶17校、27人，本月16日、17日與法國28所高教機構、48人一同參與今年的第5屆台法教育高峰會，彰顯雙方長年的合作情誼。
法國大學協會則於今天在位於比利時布魯塞爾的據點，舉辦延伸會議，積極推動台、法與歐洲在高等教育與科研政策上的對話。
吳正己和李毓娟在高峰會致詞時都提到，法國是台灣在歐洲的重要盟友，雙方在多個領域建立堅實的基礎，期待未來有更進一步的合作機會，共同推動學術與科研交流。
高教基金會轉述，法方代表肯定台灣在半導體等科技產業的領先地位，以及高教體系的發展，讓雙方成為不可或缺的合作夥伴。會議期間，台灣多所大專也與里爾大學簽署合作備忘錄，進一步拓展實質交流與合作。
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