獨／教育部擬放寬申請入學3倍率 周五送招聯會最後討論

大學多元入學管道之一個人申請近年過渡到申請入學，篩選倍率一直維持於3倍，聯合報掌握，教育部研議將長年來的3倍率擴大至4倍或4.5倍，並已於5月時獲招聯會常務學校支持，該案將於周五提至招聯會會員大會由各大學一同討論，若成功放寬，代表進入第二階段甄試的學生將增多。

篩選倍率顧名思義為申請入學第一階段時先篩選出招生人數幾倍的人，以進入第二階甄試。以台大中文系為例，其今年招生名額23，依目前篩選倍率為3，即最多可讓23乘以3，69人進入二階甄試；若篩選倍率升至4倍，則將有92名學生可進入二階甄試。

教育部於常務會議上表示，希望大學從新研議，將申請入學篩選倍率從3倍擴大至3.5倍或4倍以上，增加考生通過志願校系第一階段的機會，並於第二階段招到更適合的學生。

一名知情人士向本報指出，教育部高教司5月時邀集招聯會常務委員學校，並帶著數間學校經4、4.5倍率的招生試算報告向學校說明，告訴若採用新倍率可篩進多少人，有助改善近年各校申請入學缺額。

但該名人士也說，頂尖大學多表贊同，而優久聯盟私立大學起初都未表態，在於放寬倍率後頂大都能盡量挑人，挑剩的再給後面學校，且現在學生還會傾向保守填私立大學，但倍率放寬後進入二階機率更高，「學生還有什麼理由不填國立？」都說117學年是少子化下的大學大限，該方針若上路恐會讓大限提前到來。

一名頂大高層則指出，不可諱言放寬倍率對頂大好處較多，但如電機等系於申請階段都能滿招，其實也不會想再放寬倍率。但倍率放寬，能讓有缺額的學系提升至4倍率，讓多一點學生進入二階甄選，即能改善缺額風險。

據了解，數間頂大正嘗試向私校等遊說，指部分私校還有招生底氣，放寬倍率也能受惠。但另一名頂大高層表示，倍率擴大只會好到台大等校，台大採用二階筆試，當然希望人數愈多愈好，對其他校系而言，進入二階學生變多，有無人力做書審、面試則是問題；而學生看似進入二階機會高，但要多花錢跑二階甄審，也不代表肯定錄取。

招聯會則表示，將在周五召開會員大會，依據常委會決議討論是否同意調整篩選倍率，又面對少子化，大學也看到生源減少問題，調整篩選倍率可使更多學測成績達到校系檢定門檻的學生，有機會讓校系看見其能力表現並擇才入學，增加進入第二階段甄試的機會。 教育部研議將長年來的3倍率擴大至4倍或4.5倍，並已於五月時獲招聯會常務學校支持。圖／讀者提供

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