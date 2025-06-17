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教授荒來了 教部規畫百億攬才

聯合報／ 記者李芯許維寧／台北報導

根據教育部估計，如果都沒有新聘老師，大學電機電子領域在未來五年約有百分之廿四的教師要退休、未來十年則有百分之四十三教師要退休，恐釀人才斷層。為此，教育部規畫百億預算針對人才稀缺的重點領域延攬人才，包括提供初聘簽約金、五年內留任獎金、十年內績效獎金等。

不過大學端認為，台灣教授薪資比不上鄰國，已是長久的問題，呼籲針對已在國內任職且能力優秀者，也要有平等的待遇，另也應一併提升研究環境。

立法院昨針對四一○○億元特別條例進行朝野協商，其中有兩百億元用於挹注高教。教育部昨在大學教務、校務經營主管聯席會議中提到，其中一百億元為高教人才永續發展促進方案、一百億元則用於挹注高教校務經營成本。

教育部高教司長廖高賢表示，現在業界提供的薪水高，許多人才碩士畢業就進入業界。另一方面，美國關稅政策造成人才板塊移動，同時考量教師退休制度改為確定提撥制，盼能在特別預算中利用部分金額延攬人才。

廖高賢說明，該方案將針對人才較為稀缺的國家重點領域、理工方面來推動，希望能為老師設置專戶，針對初聘老師提供「簽約金」，五年內訂定留任獎金，第六到十年訂定績效獎金。老師聘滿十年即可提領，若是十年內想提領，也可透過制度設計讓老師彈性申請運用；若未達十年就離職，包含轉任他校在內，也可按照任教年數領取獎金及簽約金。

廖高賢說，評估學校的系所、教師人數、推估未來退休人數以及領域、學校辦學來撥給經費。

清大副校長戴念華表示，針對已在國內任職且能力優秀者，也要有平等的待遇，不厚此薄彼，才能激勵整體士氣。陽明交大主任秘書蔡金吾則認為，希望不只是待遇，研究環境部分，國科會與教育部也應再一同努力。

教育部

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