高教深耕補助 中山大學暴增1.5億

根據教育部最新高教深耕計畫核定結果，今年仍以台大獲得廿五點二億元深耕計畫補助最高，且再獲得一億元加碼，總計廿六點二億元；中山大學則獲核定五點六億元，並加碼五千萬元，經費漲幅最高。

但有大學端質疑，若不含重點領域研究中心加碼，台大、成大經費都比去年少，部分學校即便增額也僅幾千萬元，而現在教育部長鄭英耀就是中山大學前校長，中山大學獲得近一點五億增幅，再加上重點領域加碼，莫非是「朝中有人好辦事？」

教育部於二○一八年推動高等教育深耕計畫，五年一期，今年計畫補助金額總計一九一億元，較去年增加五點六億元。以台大最多，第二名為成大十四點五億元，其次是陽明交大十三點八億元、清大十二點六億元。

中山大學今年獲得五點六億，從去年第八竄升至第五，且比照台成清交等四校都另獲一億或五千萬重點領域研究中心加碼，經費約較去年大增一點五億，為漲幅最高的學校。技職體系仍以台科大獲四點五億最多；高科大獲二點八億，較去年大減一點一億元。

教育部高教司長廖高賢表示，加上國家重點領域計畫後，各校深耕經費都較去年增加，而中山大學在幾項領域均表現出色，獲得評審委員肯定；另有部分學校經費較去年少，是因特色研究中心設有淘汰機制，中心若退場則核定經費自然會下降。

台大校長陳文章表示，去年設有未來大學辦公室獲核定四千五百萬，但今年教育部移回去自己做，因此經費被扣除，而台大也有兩個特色研究中心未獲得通過，但新增二個頂尖研究中心，一來一往下經費還是略增。

中山大學指出，此次新增核定計畫是以探索人文與道德議題為主的全球共生與國際漢學研究中心，再加上原有六個特色領域研究中心，七個特色領域研究中心獲得補助，顯示「教學團隊努力研究的成果被教育部看見了」。高科大則說，將檢討各項執行計畫項目，提出改善機制。

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