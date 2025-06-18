招45次還招嘸人！北市代理教師荒 甄選擬納年資加分

代理教師脫北潮嚴重，有學校招45次還招不到，議員籲讓加分優勢減少脫北，提升教育人才穩定性。教育局允諾，明年聯合教甄績分，將參酌納入曾任北市國中代理教師者；教團建議，應擴大全台曾任行政職年資作為加分依據，助教師願留北市教書。

據統計，台北市近3年申請請調外縣市的正式教師有2129人次，正式教師脫北嚴重，甚至學校招考代理老師，招考20至30次以上的情形也不少見，一名在北市任逾10年代理教師直言，在基隆、桃園、宜蘭等縣市服務的代理教師報考教甄都有加分優勢，但卻在台北市無此規定。

議員曾獻瑩說，北市國小教甄已明訂「服務期間於北市公私立國小擔任代理教師者，服務滿1年總成績加1分，最高加5分」，但國中卻未紀錄，應盡速檢討。因教師缺工壓力已是事實，教育局應積極檢討教甄制度，給予願意留在台北、長期服務的優秀教師支援。

教育局允諾，明年起公立國中教師聯合甄選簡章，會將資績分數參酌納入北市國中擔任代理教師者，資績會有額外加分機制。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙建議，可考慮將年資採計範圍擴大至北北基，提升留任意願與跨區流動彈性，也有助吸引外縣市具經驗教師報考北市。

黃湘仙說，教師短缺與高生活成本相關，建議也可針對代理教師提供租屋補貼，正式教師考慮配置社宅，透過具體、彈性的支持機制，協助教師穩定在地教學，減輕生活負擔。

商品推薦