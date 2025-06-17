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百億補助大學簽約、留任教師　學校籲也應提升研究環境

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教司長廖高賢接受媒體聯訪時表示，教育部估計，都沒有補老師的話，電機電子領域在未來5年約有24%教師退休、未來10年43%退休。記者李芯／攝影
高教司長廖高賢接受媒體聯訪時表示，教育部估計，都沒有補老師的話，電機電子領域在未來5年約有24%教師退休、未來10年43%退休。記者李芯／攝影

教育部規劃爭取200億特別預算挹注高教，其中100億將針對初聘教授提供簽約金予留任獎金，協助國家重點領域延攬人才。大學端認為，台灣教授薪資比不上鄰國，已是長久以來的問題，但呼籲針對已在國內任職且能力優秀者，也要有平等的待遇；再者，也應一併提升研究環境。

教育部高教司長廖高賢表示，可由學校提出延攬新進教師機制，經教育部審核通過後將撥發經費，用來支應簽約金和留任獎金。簽約金由學校自行評估；留任獎金制度則是希望教師可以久任，因此每五年將重新檢視，繼續留任即可獲獎金，該方案初步鎖定協助國家重點理工領域攬才與留才。

清大副校長戴念華表示，因年改後退休金制度已經不若以往吸引人，但用簽約金、留任金來予以補足，也是有總比沒有好，但也須思考，針對已在國內任職且能力優秀者，也要有平等的待遇，有合理的分配才能激勵整體士氣。

陽明交大主任秘書蔡金吾則談到，因近期美國政局動盪，世界各國都在藉此努力招攬人才，如歐盟、日本、韓國等都已經提出相關方案，希望從美國挖角人才，台灣勢必也要有所表態。

蔡金吾也說，台灣教授的薪資比不上鄰國已是長久以來的問題，業界近年薪資優渥一部分是在於發給股票，但約莫三、五年可兌現，學校沒有股票，但至少可用久任獎金彌補。而學者願意深耕一地，也和該國可提供的研究環境、資源有關，希望不只待遇是誘因，針對研究環境國科會與教育部可再一同努力。

中原大學教務長皮世明則談到，評估未來幾年電機電子等領域退休教師會愈來愈多，近年已呈現老師增聘跟不上招生的速度，但評估現在學生多受業界薪資吸引，去海外進修者已變少，而國內就讀碩士者也是以投入業界職場為目標，「主要還是沒有人。」但有經費，學校都願意嘗試來做。

薪資 教育部 教師

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