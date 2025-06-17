課審會委員審查會 預計7月底召開
下一波課綱研修前置作業將啟動，而去年有一批高中以下學校課程審議會委員任期屆滿，接下來的首要任務就是選出部分課審會委員。審查委員資格的「審查會」成員由藍、綠、白三黨推舉共15名，教育部表示，審查會預計於7月召開，而與會成員則擔心，至今還沒拿到候選人名單，接下來恐沒有足夠時間了解所有候選人背景。
課審會審議大會共41至49名委員，政府代表不得超過4分之1，非政府代表由行政院就國內具教育專業的專家學者、教師、校長及家長組織成員、其他教育相關非政府組織成員、學生代表，提名委員候選人，提交課審會委員審查會以過半數同意後，送請行政院院長聘任。
其中，課審會委員審查會由黨團推舉組成，由於去年部分委員任期屆滿，今年審查會人選由國民黨黨團推舉北一女中教師區桂芝、台師大特教系名譽教授吳武典等7人，民進黨黨團推舉7人，民眾黨黨團推舉1人。本報4月報導，由於藍營推舉人有變動，導致會議遲未召開。不過，審查會成員、中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，有些審查會的教授7月底才會回國，會議時間恐再延宕。
另外，段心儀過往曾參與兩屆會議，第一次是在2週前才收到名單，上次拿到名單時也是幾乎來不及查核，在當時的會議中已有向教育部反映，呼籲盡快將名單告知審查會，才會有足夠的時間了解候選人背景、學術專業、教育理念。
審查會成員、台北教育工會理事長李惠蘭說，過往2月就會啟動審查會，今年到現在卻還沒有消息。除了呼籲盡快提出名單，她更提到，上次課審會共有300多名有資格者被推薦為候選人，教育部卻先篩出30幾個，「不管怎麼選都是教育部想要的人」，認為名單不應先通過教育部篩選。
教育部上周表示，目前在調查委員可出席會議之時間，課審會委員審查會預計於今年7月底前召開，教育部也持續徵詢課審會非政府代表候選人的意願。
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