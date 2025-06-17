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立委范雲與13所竹北國中小家長會座談 關注升學、校安問題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立委范雲16日下午邀請13所竹北地區國中小家長會代表舉行座談，竹北市長鄭朝方亦蒞臨現場。圖／范雲辦公室提供
立委范雲16日下午邀請13所竹北地區國中小家長會代表舉行座談，竹北市長鄭朝方亦蒞臨現場。圖／范雲辦公室提供

立委范雲昨日下午邀請13所竹北地區國中小家長會代表舉行座談，竹北市長鄭朝方亦蒞臨現場，與范雲在座談會和家長代表交流，討論升學、校園安全到交通安全、校舍硬體進行深談，鄭朝方表示，將成為家長和學校的後盾，為竹北爭取教育資源。而面對新竹快速成長人口帶來的迫切需求，范雲也承諾將通案制度帶回中央討論。

立委范雲表示，今年代表民進黨來到新竹服務，期待從中央立委的角度出發，和基層家長一起為新竹的教育努力。會前，有家長會代表提出校園調查案件超出負荷的問題，范雲說明，她目前正積極推動「兒童工作證」，作為兒童保護制度的良民證，審覈非學校的兒少工作者資格；另外，也盼推動「兒少專責單位」進行跨部會整合，建立專業、專責的兒少事件單一窗口，並希望解決校園現場應對體罰、霸凌、性平等調查案件的人力經費短缺問題。

鄭朝方在會中提出城區和西區的學校面臨老舊校舍修繕問題，強調將會繼續努力爭取經費。而針對近期頗受關注的校園交通安全議題，以及大新竹學生通勤需求，范雲指出，目前各地有通學巷或通學廊道的設置，實務上需搭配社區溝通宣導，確保孩童上下學時的人車管制。

座談最後，范雲總結指出，會中提到許多學校安全議題，包含校安、交通安全、食安甚至是建築物安全，將優先重視處理，保障學童安全才能談學習品質。對於基層需求也將持續和鄭朝方合作深耕地方，為了更好的教育而努力。

范雲 校園安全 新竹

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