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童萌穿裝備化身小警察 大園警前進幼兒園宣導交通安全

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
為了提升孩子們的交通安全意識，桃園市警察局大園分局今上午前往觀音區張校長森林幼兒園舉辦交通宣導活動。記者周嘉茹／翻攝
為了提升孩子們的交通安全意識，桃園市警察局大園分局今上午前往觀音區張校長森林幼兒園舉辦交通宣導活動。記者周嘉茹／翻攝

為了讓學童了解警察平時維護社會治安的辛勞，並提升孩子們的交通安全意識，桃園市警察局大園分局今上午前往觀音區張校長森林幼兒園舉辦交通宣導活動，並帶著警用裝備讓幼童們穿戴體驗，萌度破表，小朋友們看見警察裝備大開眼界，眼睛紛紛都亮了起來，直呼「好帥氣！」並喊長大也想當警察。

大園分局指出，學童過馬路時經常會忘記查看左右來車、突然衝出道路導致事故發生，因此活動中特別利用遊戲方式教導交通安全知識，從過馬路到佩戴安全帽的重要性，內容有趣易懂，並以有獎徵答方式加深學童們的印象。

今日活動大園分局也準備小小警察制服及摩托車，並有各式警用裝備讓孩童們穿戴體驗，孩子們在員警指導下輪流坐上帥氣的摩托車，化身「小小警察」感受執勤英姿，現場歡笑聲不斷，有孩子開心地說「以後也想當警察，保護大家！」

大園分局表示，希望透過活潑有趣的宣導活動，讓交通安全及預防犯罪觀念能深植學童心中、從小紮根，以有效降低意外的發生，共同打造一個孩童安心、家長放心的安全就學環境。

大園分局今準備小小警察制服及摩托車，並有各式警用裝備讓孩童們穿戴體驗，孩子們在員警指導下輪流坐上帥氣的摩托車，化身「小小警察」。記者周嘉茹／翻攝
大園分局今準備小小警察制服及摩托車，並有各式警用裝備讓孩童們穿戴體驗，孩子們在員警指導下輪流坐上帥氣的摩托車，化身「小小警察」。記者周嘉茹／翻攝
警方利用遊戲方式教導幼童交通安全知識，從過馬路到佩戴安全帽的重要性，內容有趣易懂，並以有獎徵答方式加深學童們的印象。記者周嘉茹／翻攝
警方利用遊戲方式教導幼童交通安全知識，從過馬路到佩戴安全帽的重要性，內容有趣易懂，並以有獎徵答方式加深學童們的印象。記者周嘉茹／翻攝
大園分局今準備小小警察制服及摩托車，並有各式警用裝備讓孩童們穿戴體驗，有孩子開心地說「以後也想當警察，保護大家！」記者周嘉茹／翻攝
大園分局今準備小小警察制服及摩托車，並有各式警用裝備讓孩童們穿戴體驗，有孩子開心地說「以後也想當警察，保護大家！」記者周嘉茹／翻攝

警察 摩托車

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