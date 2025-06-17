回響／防悲劇重演！北市教育局開第一槍 導入專家對校樹全面健檢
台中逢甲大學日前發生老榕樹壓死碩士生不幸事件，樹木檢測問題再度引起各界重視，本報日前報導，學界與樹藝界均高呼校園樹木應常態健檢。而北市教育局也開出第一槍，正規畫在既有策略上更精進，將樹木檢測必照每年消防檢查一樣，補助專家入校全面健檢，但量能是否足夠仍在研議，可能採寒暑假分時段、分校檢視。
根據統計，台北市教育局主管236所國高中（職）小約有5萬多顆樹木，量能龐大，加上近日逢甲大學發生樹木倒塌壓死學生且暑假颱風季將來臨，校園安全倍受重視，北市教育局上周也規畫在既有計畫上更精進校園樹木檢測，維護學童上下學安全。
工程科長粘志偉指出，學校大多會於寒暑假做樹木修剪，一年約1-2次，大多會請市府核發樹木修剪證照人員一併檢視校樹生長情形，是否有出現可能病害，維持樹木健康生長，過去也常態性舉辦褐根病防治、樹木修剪研習，讓校方人員有正確樹木維管知能，若有發生問題即時通報，今年截止目前約有23校通報樹木疑染病生長不良，正進行病株檢測與後續作業。
粘志偉說，現階段除了有配合工務局大地處，每月定期協助2所學校整體檢視校園樹木是否有病害或生長不佳等，需進行病害防治或改善情形供學校樹木管理參考，上周開會也討論是否邀請專家學者進行校園大健檢，但量能較大目前仍在研議做法。
粘志偉表示，原則上一間學校樹木檢測大約1-2天便可完成，專家學者費用一次大約2000至2500元，換算下來大約花費50萬左右，但主要是還是要看專家學者量能是否足夠，也不排除拆分為寒暑假分時段分學校做，或是學校若剛好進行跑道或球場等周邊工程，可請相關人員規畫過程中，一併找尋外部的樹木專業人士來檢視。
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