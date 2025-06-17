私校專任師鐘點費凍漲32年 高教工會：超鐘點工作一年少領4.8萬

高教工會今天召開記者會，教育部祭出「鋸箭法」，只保障公立專、兼任比照公教人員調薪，要求私校兼任教師鐘點不得低於公校標準，卻獨漏私校專任教師。工會也統計前20所超時授課的大專校院，其中19間專任教師鐘點費32年未調，以其每周超鐘時數加上短少的鐘點數額計，每年約短領4.8萬元。

高教工會組織部主任林柏儀表示，行政院最新修正「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，隨軍公教調薪，講師級日間授課鐘點為780元、助理教授級為855元；又教育部也明訂，今年八月起私立學校兼任教師鐘點不得低於公校標準，但私校專任教師卻無在保障範圍內，講師級仍只能受領鐘點費575元、助理教授級630元，可見政府只處理私校兼任而不顧專任權益。

林柏儀談到，「今年八月後，你是私校會找誰授課？」站在成本考量能省則省，私校多會找專任教師授課，只因專任比兼任更便宜；對私校專任教師而言，則是無論多辛苦備課，受領的鐘點始終凍漲，學校甚至可能不續聘兼任教師，讓專任教師繼續超鐘點。

高教工會也公布前20名教師嚴重超時授課的私立大專校院名單。林柏儀表示，20校中有19校專任教師鐘點費32年未調整，僅建國科大略調15元，可見過低的鐘點費，確實可能導致學校迫使教師超時授課。修平科大專任助理教授平均每周授課時數達15.99小時、講師級18.45小時，比起正常公私立學校助理教授基本授課時數9至10小時，平均每周超時授課6小時。

林柏儀也說，又因私校專任教師鐘點32年未調整，等於教師超時授課鐘點仍被打七四折，修平每位專任教師一年約短領4.8萬，工作了20年則被苛扣了上百萬，一間學校就達上億元之譜。

高教工會理事長周平則表示，根據教師待遇條例，不分公私立教師薪資應同工同酬，鐘點費也不應分專兼任，但教育部長期縱容私校、為德不卒，私校可能淪於濫用專任教師，讓其盡量超鐘點，全世界絕對沒有這樣的案例，呼籲教育部不應分公私立、一併調整。

高教工會監事周玠說，教育部屢屢稱是給私校經營彈性，但相同的工作就應有相同的待遇，私校專任老師不是體力特別好或時間特別多，讓其不當超時工作，就是影響學生就學權益，讓私校待遇與公校一致，受教條件才能獲得改善。

教育部回應，大專校院兼任教師工作權益，已兼顧教育場域特性，以教師法體系規範。至於私校專任教師超時鐘點費議題，教育部甚為重視，將審慎通盤考量。

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