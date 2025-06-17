快訊

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

母女雪隧避車彎大打出手 疑因「搶播音樂」爆衝突互扔手機　

聽新聞
0:00 / 0:00

私校專任師鐘點費凍漲32年 高教工會：超鐘點工作一年少領4.8萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會今天召開記者會，教育部祭出「鋸箭法」，只保障公立專、兼任比照公教人員調薪，要求私校兼任教師鐘點不得低於公校標準，卻獨漏私校專任教師。圖／高教工會提供
高教工會今天召開記者會，教育部祭出「鋸箭法」，只保障公立專、兼任比照公教人員調薪，要求私校兼任教師鐘點不得低於公校標準，卻獨漏私校專任教師。圖／高教工會提供

高教工會今天召開記者會，教育部祭出「鋸箭法」，只保障公立專、兼任比照公教人員調薪，要求私校兼任教師鐘點不得低於公校標準，卻獨漏私校專任教師。工會也統計前20所超時授課的大專校院，其中19間專任教師鐘點費32年未調，以其每周超鐘時數加上短少的鐘點數額計，每年約短領4.8萬元。

高教工會組織部主任林柏儀表示，行政院最新修正「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，隨軍公教調薪，講師級日間授課鐘點為780元、助理教授級為855元；又教育部也明訂，今年八月起私立學校兼任教師鐘點不得低於公校標準，但私校專任教師卻無在保障範圍內，講師級仍只能受領鐘點費575元、助理教授級630元，可見政府只處理私校兼任而不顧專任權益。

林柏儀談到，「今年八月後，你是私校會找誰授課？」站在成本考量能省則省，私校多會找專任教師授課，只因專任比兼任更便宜；對私校專任教師而言，則是無論多辛苦備課，受領的鐘點始終凍漲，學校甚至可能不續聘兼任教師，讓專任教師繼續超鐘點。

高教工會也公布前20名教師嚴重超時授課的私立大專校院名單。林柏儀表示，20校中有19校專任教師鐘點費32年未調整，僅建國科大略調15元，可見過低的鐘點費，確實可能導致學校迫使教師超時授課。修平科大專任助理教授平均每周授課時數達15.99小時、講師級18.45小時，比起正常公私立學校助理教授基本授課時數9至10小時，平均每周超時授課6小時。

林柏儀也說，又因私校專任教師鐘點32年未調整，等於教師超時授課鐘點仍被打七四折，修平每位專任教師一年約短領4.8萬，工作了20年則被苛扣了上百萬，一間學校就達上億元之譜。

高教工會理事長周平則表示，根據教師待遇條例，不分公私立教師薪資應同工同酬，鐘點費也不應分專兼任，但教育部長期縱容私校、為德不卒，私校可能淪於濫用專任教師，讓其盡量超鐘點，全世界絕對沒有這樣的案例，呼籲教育部不應分公私立、一併調整。

高教工會監事周玠說，教育部屢屢稱是給私校經營彈性，但相同的工作就應有相同的待遇，私校專任老師不是體力特別好或時間特別多，讓其不當超時工作，就是影響學生就學權益，讓私校待遇與公校一致，受教條件才能獲得改善。

教育部回應，大專校院兼任教師工作權益，已兼顧教育場域特性，以教師法體系規範。至於私校專任教師超時鐘點費議題，教育部甚為重視，將審慎通盤考量。

高教 教育部 兼任教師

延伸閱讀

外籍生賣淫 教育部：已透過財力、語文能力審核防治

仍有公校就學率不到8成 綠議員批教局美化在地就學率

台中私校爆學生打老師 不服管教埋伏廁所亂棒痛毆一頓

教育部AI聯盟 私校高層爆料「學校自掏腰包找協同教師」

相關新聞

回響／防悲劇重演！北市教育局開第一槍 導入專家對校樹全面健檢

台中逢甲大學日前發生老榕樹壓死碩士生不幸事件，樹木檢測問題再度引起各界重視，本報日前報導，學界與樹藝界均高呼校園樹木應常...

私校專任師鐘點費凍漲32年 高教工會：超鐘點工作一年少領4.8萬

高教工會今天召開記者會，教育部祭出「鋸箭法」，只保障公立專、兼任比照公教人員調薪，要求私校兼任教師鐘點不得低於公校標準，...

教育部：特別預算挹注高教200億 其中100億攬才電機電子等領域為主

立法院今針對4100億元特別條例進行朝野協商，其中有200億元用於挹注高教。教育部高教司長廖高賢今天說，受到國際局勢、產...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

台南「教育新風貌」用聲音記錄校園點滴 喜迎300集再創新里程

南市教育局與教育廣播電台合作推出「教育新風貌」廣播節目，已逾6年，此節目用真實的聲音記錄校園生活，持續分享南市教育政策、...

北市東園國小將代表台灣赴韓打錦標賽 學生向蔣萬安許願「吃大餐」

北市東園國小今年3月的謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰，擊敗尋求三連霸的桃園市龜山國小，暌違8年再次取得「2025年世界少棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。