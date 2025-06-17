教育部：特別預算挹注高教200億 其中100億攬才電機電子等領域為主

立法院今針對4100億元特別條例進行朝野協商，其中有200億元用於挹注高教。教育部高教司長廖高賢今天說，受到國際局勢、產業發展影響，教育部規畫運用100億元促進高教人才永續，提供初聘老師簽約金及5年內的留任獎金、10年內的績效獎金，盼能針對人才稀缺的重點領域延攬人才。

113學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議進入第2日，教育部代表早上進行高教發展業務報告，說明教育部在「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」（特別條例）中所爭取的項目，包含100億元的高教人才永續發展促進方案，以及100億元用於挹注高教校務經營成本。

廖高賢接受媒體聯訪時表示，教育部估計，都沒有補老師的話，電機電子領域在未來5年約有24%教師退休、未來10年43%退休，且現在業界提供的薪水高，原本可以進入校園的人才，可能碩士畢業就進入業界了。另一方面，美國關稅政策造成人才板塊移動，很多在美任教的師資表達想離開美國，同時考量教師退休制度改為確定提撥制，盼能在特別預算中利用部分金額延攬人才。

廖高賢說明，該方案希望能為老師設置專戶，針對初聘老師提供「簽約金」，5年內訂定留任獎金，第6到10年訂定績效獎金。為了發揮政策留任教師的效果，教育部亦訂定10年的標準，老師聘滿10年即可提領；若是10年內想提領，也可透過制度設計讓老師彈性申請運用。如果教師未達10年就離職，包含轉任他校在內，都可按照任教年數領取獎金及簽約金。

至於學校如何申請？廖高賢表示，教育部會評估學校的系所、教師人數、推估未來退休人數以及領域、學校辦學來撥給經費，這筆經費類似「基金」的概念，由學校自行規畫。學校可依照教師研究、教學的整體表現訂定校內獎金的訂定辦法，教育部會審核學校規劃的機制，審核通過後就可執行，盼能讓學校快速聘到優秀老師。

這項方案將針對人才較為稀缺的國家重點領域、理工方面來推動，廖高賢指出，行政院已經通過草案，立法院今天要進行朝野協商，教育部盼能通過預算，才能執行計畫。

另外，特別預算有100億挹注高教校務經營，廖高賢說明，受到國際局勢衝擊，有些學校的募款和產學合作受到影響，這筆預算將用於補助學校校務經營的經費，並規定學校只要接受補助，114到116學年都不得調整學雜費，且學校要提供弱勢助學機制，盼能協助學生、也協助學校。

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