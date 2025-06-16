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台南「教育新風貌」用聲音記錄校園點滴 喜迎300集再創新里程

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局與教育廣播電台合作推出「教育新風貌」節目已逾6年，今天邀請歷屆主持群及校長代表錄製第300集，希望為這段教育旅程寫下重要的里程碑。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與教育廣播電台合作推出「教育新風貌」節目已逾6年，今天邀請歷屆主持群及校長代表錄製第300集，希望為這段教育旅程寫下重要的里程碑。記者鄭惠仁／攝影

南市教育局與教育廣播電台合作推出「教育新風貌」廣播節目，已逾6年，此節目用真實的聲音記錄校園生活，持續分享南市教育政策、校園亮點及教學創新，深獲聽眾好評。7月即將迎來300集，教育局今邀請歷屆主持群及校長代表錄製特別節目，將在7月25日播出，為這段教育旅程寫下重要的里程碑。

教育局表示，與教育廣播電台合作製播的「台南教育新風貌」節目，每周五上午10點播出，內容涵蓋面向廣泛也不斷創新節目內容，除分享學校教學亮點與政策方向，自今年起更特別規畫每季邀請專業營養師分享「營養教育主題」，推廣正確的飲食知識與健康觀念，深化學校健康教育的影響力。未來，教育局將持續與更多教育夥伴攜手合作，共同推動各項教育政策，打造屬於臺南、與時俱進的教育新風貌。

市長黃偉哲說，「教育新風貌」自開播以來，不僅見證了台南教育的創新發展，更凸顯市府團隊在推動教育政策上的持續投入與努力。透過這個廣播平台，市民能夠更清楚掌握市府的教育施政成果，也讓優秀學校與教育人員的努力被更多人看見。市府將持續挹注資源於教育硬體升級與教學創新，特別關注學生多元發展與教師專業成長，期盼透過良好教育環境與政策，培育具備國際競爭力與在地情懷的下一代人才。

「教育新風貌」節目已成為連結教育現場與市民生活的重要橋梁，廣受師生與家長肯定。教育局長鄭新輝表示，透過邀請第一線表現優異的學校、教育人員與學生親自分享教學實踐與學習歷程，讓市民看見教育的創新與活力，有效傳遞政策訊息，也成為展現教育成果的溫暖平台。

校園 教育局 台南

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