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北市東園國小將代表台灣赴韓打錦標賽 學生向蔣萬安許願「吃大餐」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市東園國小將代表台灣赴韓參加「2025年世界少棒聯盟(LLB)亞太區少棒錦標賽」，市長蔣萬安今到學校授旗。圖／北市教育局提供
北市東園國小將代表台灣赴韓參加「2025年世界少棒聯盟(LLB)亞太區少棒錦標賽」，市長蔣萬安今到學校授旗。圖／北市教育局提供

北市東園國小今年3月的謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰，擊敗尋求三連霸的桃園市龜山國小，暌違8年再次取得「2025年世界少棒聯盟(LLB)亞太區少棒錦標賽」參賽資格，將於6月23日赴韓國參賽，市長蔣萬安今赴學校授旗，鼓勵學生獲得佳績，學生也向市長許願盼吃到一頓「美味大餐」。

東園國小少棒隊已有82年歷史，包含北海道日本火腿鬥士孫易磊、中華職棒中信兄弟的江坤宇、樂天桃猿的梁家榮及富邦悍將的張奕等都曾是少棒隊一員，球隊今年也成功在國小棒球聯賽硬式組摘下首冠。

教育局表示，今日授旗儀式上，少棒隊不僅提到希望能進軍美國夢想，也特別許願可以吃一頓美味大餐，另東園小將林晉擇身為代表隊主力投手，則在活動尾聲與市長進行投打練習，為現場增添不少有趣互動。校方也說，這是球隊第4度取得亞太盃少棒錦標賽資格，此次赴韓國征戰，有望再創隊史紀錄。

教育局表示，市府為支持基層棒球發展訂有三級棒壘球重點學校補助原則」及「各級學校代表本市參加全國性體育競賽補助經費申請及核銷原則」，補助三級棒球發展及參賽旅運費；也媒合民間資源協助學校汰換老舊交通車。

教育局說，今年得知學校要出國參賽，除教育局及體育局合力補助180萬經費外，更松山慈惠堂及關渡宮挹注經費支持孩子們出國參賽，更提供100個平安符，以實際行動支持。

許願 教育局

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