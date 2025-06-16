外籍生賣淫 教育部：已透過財力、語文能力審核防治

警察查獲新南向政策國家女子來台賣淫，其中有人是以學生身分來台。對此，教育部表示，已透過財力、語文能力的審核，防治外國學生來台從事違法情事，也請學校確實關懷學生到課情形，如有失聯情事應即時通報。

台北市警方最近接連獲報住宅大樓日租套房及旅館內有外籍女子拉客賣淫，基層員警指出，政府推動新南向政策，對東南亞國家開放眾多利多，但缺乏管制措施，部分外籍人士來台後轉往地下非法打工，不乏有女子以觀光、求學、婚姻名義來台，自願或遭媒介情色工作。

經本報詢問，教育部表示，為防制外國學生來台從事違法情事，教育部督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力，招生簡章應詳列學生應具備的語文能力基準、財力證明基準等事項。除宣傳推廣及協助學生辦理來台相關必要程序外，學校不得委由校外團體或個人辦理。

另外，教育部每年舉辦境外學生輔導人員服務素養培訓課程及僑外生座談，持續宣導境外生在台工讀規定，如接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，即函請學校查處。如學校未依相關規定處理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費。

教育部請學校應確實關懷學生到課情形，就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，即時通報教育部及內政部移民署專勤隊。同時，每學期辦理新南向產學合作國際專班查核訪視作業，及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，視實際情形邀請勞動部、內政民移民署專勤隊等相關機關同行，就學校外國學生招生與收費情形、課程規劃與實施、學生學習情形等面向予以查察，如有發現不法情事，將即時介入並啟動專案處理查核作業。

商品推薦