快訊

印航波音787又出包！香港起飛「空中突遇技術問題」緊急返航

氣象署發布大雷雨警報 「2縣市」慎防冰雹、9級強陣風

罷免雙吳涉偽造案 黃呂錦茹起訴原因曝光...檢方曝：她是主導人

聽新聞
0:00 / 0:00

外籍生賣淫 教育部：已透過財力、語文能力審核防治

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部每年舉辦境外學生輔導人員服務素養培訓課程及僑外生座談，持續宣導境外生在台工讀規定。圖／本報資料照片
教育部每年舉辦境外學生輔導人員服務素養培訓課程及僑外生座談，持續宣導境外生在台工讀規定。圖／本報資料照片

警察查獲新南向政策國家女子來台賣淫，其中有人是以學生身分來台。對此，教育部表示，已透過財力、語文能力的審核，防治外國學生來台從事違法情事，也請學校確實關懷學生到課情形，如有失聯情事應即時通報。

台北市警方最近接連獲報住宅大樓日租套房及旅館內有外籍女子拉客賣淫，基層員警指出，政府推動新南向政策，對東南亞國家開放眾多利多，但缺乏管制措施，部分外籍人士來台後轉往地下非法打工，不乏有女子以觀光、求學、婚姻名義來台，自願或遭媒介情色工作。

經本報詢問，教育部表示，為防制外國學生來台從事違法情事，教育部督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力，招生簡章應詳列學生應具備的語文能力基準、財力證明基準等事項。除宣傳推廣及協助學生辦理來台相關必要程序外，學校不得委由校外團體或個人辦理。

另外，教育部每年舉辦境外學生輔導人員服務素養培訓課程及僑外生座談，持續宣導境外生在台工讀規定，如接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，即函請學校查處。如學校未依相關規定處理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費。

教育部請學校應確實關懷學生到課情形，就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，即時通報教育部及內政部移民署專勤隊。同時，每學期辦理新南向產學合作國際專班查核訪視作業，及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，視實際情形邀請勞動部、內政民移民署專勤隊等相關機關同行，就學校外國學生招生與收費情形、課程規劃與實施、學生學習情形等面向予以查察，如有發現不法情事，將即時介入並啟動專案處理查核作業。

賣淫 移民署 教育部

延伸閱讀

戶外教育資源平台改版升級 導入AI掌握場域資訊

美國留學簽證問題不斷 教育部專線電話供民眾諮詢

警方查獲新南向國家學生賣淫 教團憂外籍生政策仲介介入剝削

觀光與學生簽證入台日租套房賣淫 警上門3國籍女就逮

相關新聞

外籍生賣淫 教育部：已透過財力、語文能力審核防治

警察查獲新南向政策國家女子來台賣淫，其中有人是以學生身分來台。對此，教育部表示，已透過財力、語文能力的審核，防治外國學生...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

影／台南社大師生用繪畫築城 畫出9大城門今昔與城市記憶

為呼應「府城建城三百年」紀念活動，台南社區大學美學教師張駿業，帶領學參與「公民建城」課程計畫，透過繪畫創作，畫出9大城門...

大專AI聯盟部分課程難學生退選多 實體課程到課學生愈少

教育部113學年度推動台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA），辦理跨校人工智慧學程，找領域專家開課。大學端肯定TAI...

仍有公校就學率不到8成 綠議員批教局美化在地就學率

新北市議會總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。議員李倩萍質疑，教育局的在地就學率涵蓋私校、明星學校，...

美國留學簽證問題不斷 教育部專線電話供民眾諮詢

鑒於近日國際情勢，美國政府針對外國學生簽證審查和入境執法等相關政策，影響我國學生赴美國學習，教育部提供專線電話「02-7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。