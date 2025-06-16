影／台南社大師生用繪畫築城 畫出9大城門今昔與城市記憶

為呼應「府城建城三百年」紀念活動，台南社區大學美學教師張駿業，帶領學參與「公民建城」課程計畫，透過繪畫創作，畫出9大城門的今昔，用畫把舊城、記憶畫回來，也結合AI讓畫多了點科技，精準重現台南歷史古城門的風貌。

張駿業說，這次與傳統繪畫課程不同，不僅僅是靜態寫生，而是導入分組合作與歷史資料蒐集，讓學員親自「打造」一座座失落或現存的城門。「光是展出寫生作品似乎少了點什麼，我們希望學生不只畫，更去理解台南城門背後的歷史與意義。」

課程設計初期即以「府城三百」為主題核心，橫跨油畫、素描等四個班級，學生被分為九個小組，每組認養一道城門，從查找文獻、現地觀察，到製作立體模型，這些「城門」以厚紙板為基底，貼上畫布後再以油畫顏料彩繪完成，展現出別具風格的藝術張力與歷史情感。

學員陳美惠分享，參與「小乖」老師的油畫課程中，找到療癒自己的方法，也找到她在台南持續生活的動力，「我們這一組選擇大南門，因為南門公園旁是花市，我們這組在考察城門的過程中，也把花、植物的顏色融入到城門上，變得更加多采多姿。」

平日喜歡台南文史與古蹟的學員莊琇文說，跟小乖老師一同寫生時，真的能看見平時文化不同的面向，雖然過程中很辛苦，明明可以在自己家裡畫畫，為什麼還要到戶外畫圖，但隨著每次的寫生，真的能看見這座城市的變化。雖然所要畫得大西門城已經消失，能找到的照片極少，但過程中聽了木工班的分享，意識到不一定要一模一樣，也讓畫多了點想像和創意。

「我們希望透過團體創作，讓每位學員都能在過程中找到自己的角色。」張駿業表示，素描班負責描繪城門周邊的老樹，連線班記錄街景與人車日常，油畫班專注於主體建築的立體呈現。「每一班、每一組的成果風格都不同，但正反映出集體協作的多樣性。」

有些小組選擇以較現代感的形式呈現城牆，多了馬戲團歡樂色彩；也有組別嚴格依照古地圖與歷史文獻還原已不復存在的小南門、大北門等遺跡，但這樣的創作過程，既是挑戰，也是機會。有學生到現場寫生，也有以資料拼湊歷史想像，展現高度自主學習能力。

此次展覽不只是繪畫成果的展示，更是一場社區公共藝術實驗。張駿業認為，社大教師與一般美術老師最大的不同，在於需結合公共議題與在地認同。「我們的目標不是培養畫家，而是讓社區居民能透過藝術重新認識臺南。」

「城門本來就是靠眾志成城、一磚一瓦搭建起來的，這次的展覽，就像是用畫筆築城，用行動連結彼此。」《府城300：以畫築城》公民畫展即日起至9月22日在南市中西區信義街25號「埕南二五」，歡迎想重溫古城門故事的市民來觀展，寫下對城區保存的建議。 台南社區大學美學教師張駿業（左二），帶領學參與「公民建城」課程計畫，透過繪畫創作，畫出9大城門的今昔，用畫把舊城、記憶畫回來。記者鄭惠仁／攝影 呼應「府城建城三百年」紀念活動，台南社區大學美學教師張駿業，帶領學參與「公民建城」課程計畫，透過繪畫創作，畫出9大城門的今昔。記者鄭惠仁／攝影 台南社區大學美學教師張駿業（左二），帶領學參與「公民建城」課程計畫，透過繪畫創作，畫出9大城門的今昔，用畫把舊城、記憶畫回來。記者鄭惠仁／攝影 呼應「府城建城三百年」紀念活動，台南社區大學美學教師張駿業，帶領學參與「公民建城」課程計畫，透過繪畫創作，畫出9大城門的今昔，學員陳美惠介紹畫作。記者鄭惠仁／攝影

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