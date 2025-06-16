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大專AI聯盟部分課程難學生退選多 實體課程到課學生愈少

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日辦理113學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議，會議上由清大教授、TAICA計劃主持人陳宜欣做專題報告。記者李芯／攝影
教育部今日辦理113學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議，會議上由清大教授、TAICA計劃主持人陳宜欣做專題報告。記者李芯／攝影

教育部113學年度推動台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA），辦理跨校人工智慧學程，找領域專家開課。大學端肯定TAICA讓學校有更多機會介接外部課程，修課學生的反應不錯，但有些課程難度較高、開給研究所學生，未來可思考如何設計出更符合學士班學生學習的課程。

TAICA在113學年度第2學期開設6門課程，分別為機率與統計、AI倫理、機器導航、生成式AI導論、文字與圖像生成、深度學習，計有4920人次選修。114學年度第1學期開設10門課程，包含新增5門、續開5門，計有5000個修課名額，持續鼓勵學生學習AI專業與實作知識。

不過，過往有部分課程被指門檻過高，不少學生停修。教育部今日辦理113學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議，政大教務長林啓屏表示，政大的跨領域制度自由而有彈性，學生易於做跨領域的知識學習，113學年共有300多人次參與TAICA課程。他在接受媒體聯訪時回應，現在TAICA很多課程是開給研究所，全英文授課，難度較高，如何設計出更符合學士班學生學習的課程是可以思考的角度，從學生回饋中也可見有些人認為TAICA課程作業多、難度高，學習上有壓力。

輔大教務長蔡宗佑表示，TAICA讓學校有更多機會介接外部課程，輔大在113學年第2學期加入後，馬上有109人修課。分析同學的學習狀況，發現參與TAICA學生需要強大的自主學習能力，並主動找老師輔導，學校也找了資工、資管、統計系的老師協助學生完成課後作業，因此整體修習的完成度高。

成大教務長沈聖智指出，113學年成大學生有390人次修習TAICA的課程，修課同學反應都還不錯。他希望教育部能鼓勵學校多多開課，讓各大學有AI專長的老師都能授課，呈現不同學校的特色，也讓學生有比較多的選擇。他也呼籲不用苛責學生退選、停修情況，學生能夠修課就繼續修，要停修也是一種方式。

另外，有學校在會議上的專題報告中提及，TAICA實體課程到課學生越來越少。清大教授、TAICA計劃主持人陳宜欣坦言，就連自己開的課實體上課人數都越來越少，也有老師分享期末實際到課的只有自己和助教。她觀察過往計畫上線時曾呼籲老師不要點名，後來很多學生會覺得事後再上課就可以，卻一拖再拖、拖到學期末就退選，這學期開始會和授課老師商量，部分課程是否加入課堂參與環節。

教育部

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