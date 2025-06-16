快訊

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

台股小跌23點收22,049點 台積電下跌5元收1,025元

聽新聞
0:00 / 0:00

仍有公校就學率不到8成 綠議員批教局美化在地就學率

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今市政總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今市政總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

新北市議會總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。議員李倩萍質疑，教育局的在地就學率涵蓋私校、明星學校，無法反映公校真實情況，要求教育局檢視在地就學不達80％的學校；侯友宜認同，讓三重孩子就在三重唸書，是他們要努力的方向。

李倩萍指出，三重區5年來在地就學率有9成多，但這些數字是將私校、明星學校的學生加總統計，數字經過美化，不符合現實，並舉三重國中為例，2020年報到率61%，接下來幾年也是如此，直至校長開設雙語實驗班，學生數才明顯成長。

李說，雙北教育圈有私校七雄，他們以整體教育環境、升學率、分班安排至著稱，甚至最難錄取只有5%，為何公立學校做不到？是否應檢視在地就學率不達80％的學校，教育資源、代理老師過高、是否管制手機都是公校要面對的挑戰。

侯友宜說，這議題也不是現在的問題，是長久以來醞釀發酵，家長會選擇升學比較好的學校，不過他認同議員所提出的問題，希望三重孩子就在三重唸書，是努力的方向。教育局長張明文則坦言，現在私校比例高，過去全國只有10％，現在是15%。

張維倩批評，新北市今年國中教甄爆發重大失誤，考生成績愈查愈低，從原本錄取變成落榜，嚴重傷害考生信心與市府公信力，教育局不能以「系統出包」搪塞，要局長親自道歉，而非由科長出面負責。張明文說，造成考生困擾感到很抱歉，今年是希望把加分制度落實留下老師，並承諾追究廠商責任。侯也說，確實教育局不夠嚴謹，局長也說感到抱歉，既然弄錯就要有彌補機制，考生權益不會受到傷害，會隨時檢討改進。

另外，針對跑班制度，張維倩指，新北市目前僅8所公校實施跑班制度，但私校普遍推行，呼籲教育局應鼓勵其他公校設跑班制度、並納入評鑑等。侯說，他是鼓勵的，教育局也是朝此方向前進。張明文說，中央規定只能在國八、九年級跑英文、數學及自然科，2班3組要增加老師課堂鐘點費，教育局經費是充裕的，學校只要增加願意跑班，都願意支持。

新北市議員李倩萍質疑，教育局的在地就學率涵蓋私校、明星學校，無法反映公校真實情況。記者劉懿萱／攝影
新北市議員李倩萍質疑，教育局的在地就學率涵蓋私校、明星學校，無法反映公校真實情況。記者劉懿萱／攝影
新北議員張維倩質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
新北議員張維倩質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今市政總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今市政總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

教育局 三重

延伸閱讀

龍年學生多…永和國中備取44人落榜 家長嘆「就住附近卻讀不到」

新北防校園網路霸凌 推情緒學習助下架不當內容

學生備取沒上永和國中哭成一團 侯友宜跟家長說抱歉

崇利建設捐獎學金 151名蘆洲學子獲助迎戰AI時代

相關新聞

疑學校疏失！五專優先免試報名准考證欄空白 考生慘未上心中志願

台南市土城高中國中部學生參加五專優先免試入學報名，疑因學校作業有疏失，准考證欄空白，致會考成績未能匯入系統，以致有學生未...

高雄21校學生社團「雄校聯」成果發表 現場成青春派對

高雄市21所學校、35組學生社團昨日舉辦「雄校聯」聯合社團成果發表會，帶來舞蹈、樂團、饒舌、劍術、電音等演出，也有桌遊、...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

仍有公校就學率不到8成 綠議員批教局美化在地就學率

新北市議會總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。議員李倩萍質疑，教育局的在地就學率涵蓋私校、明星學校，...

美國留學簽證問題不斷 教育部專線電話供民眾諮詢

鑒於近日國際情勢，美國政府針對外國學生簽證審查和入境執法等相關政策，影響我國學生赴美國學習，教育部提供專線電話「02-7...

北市兩所國小疑爆性平事件校方遭控調查草率 教育局：第一時間已介入

台北市有兩所國小被爆出捲入性平事件，其中北區某國小一名高年級男童對低年級女童性侵，案件爆發後男童家長非但未道歉，也拒絕就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。