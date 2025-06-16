仍有公校就學率不到8成 綠議員批教局美化在地就學率

新北市議會總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。議員李倩萍質疑，教育局的在地就學率涵蓋私校、明星學校，無法反映公校真實情況，要求教育局檢視在地就學不達80％的學校；侯友宜認同，讓三重孩子就在三重唸書，是他們要努力的方向。

李倩萍指出，三重區5年來在地就學率有9成多，但這些數字是將私校、明星學校的學生加總統計，數字經過美化，不符合現實，並舉三重國中為例，2020年報到率61%，接下來幾年也是如此，直至校長開設雙語實驗班，學生數才明顯成長。

李說，雙北教育圈有私校七雄，他們以整體教育環境、升學率、分班安排至著稱，甚至最難錄取只有5%，為何公立學校做不到？是否應檢視在地就學率不達80％的學校，教育資源、代理老師過高、是否管制手機都是公校要面對的挑戰。

侯友宜說，這議題也不是現在的問題，是長久以來醞釀發酵，家長會選擇升學比較好的學校，不過他認同議員所提出的問題，希望三重孩子就在三重唸書，是努力的方向。教育局長張明文則坦言，現在私校比例高，過去全國只有10％，現在是15%。

張維倩批評，新北市今年國中教甄爆發重大失誤，考生成績愈查愈低，從原本錄取變成落榜，嚴重傷害考生信心與市府公信力，教育局不能以「系統出包」搪塞，要局長親自道歉，而非由科長出面負責。張明文說，造成考生困擾感到很抱歉，今年是希望把加分制度落實留下老師，並承諾追究廠商責任。侯也說，確實教育局不夠嚴謹，局長也說感到抱歉，既然弄錯就要有彌補機制，考生權益不會受到傷害，會隨時檢討改進。

另外，針對跑班制度，張維倩指，新北市目前僅8所公校實施跑班制度，但私校普遍推行，呼籲教育局應鼓勵其他公校設跑班制度、並納入評鑑等。侯說，他是鼓勵的，教育局也是朝此方向前進。張明文說，中央規定只能在國八、九年級跑英文、數學及自然科，2班3組要增加老師課堂鐘點費，教育局經費是充裕的，學校只要增加願意跑班，都願意支持。 新北市議員李倩萍質疑，教育局的在地就學率涵蓋私校、明星學校，無法反映公校真實情況。記者劉懿萱／攝影 新北議員張維倩質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影 新北市議會今市政總質詢，民進黨團蘇系議員針對教育議題質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

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