美國留學簽證問題不斷 教育部專線電話供民眾諮詢

鑒於近日國際情勢，美國政府針對外國學生簽證審查和入境執法等相關政策，影響我國學生赴美國學習，教育部提供專線電話「02-77365642」，供民眾諮詢相關事宜，希望協助民眾學習不中斷。教育部也建議學生與預計就讀的學校保持聯繫，若入學時程受到影響，馬上洽詢延後入學方案，教育部和外交部將與美方協調，爭取我國學生權益。

教育部今日發布新聞稿表示，與外交部持續和美方協調，美國暫停受理學生簽證面試預約並非針對台灣，而是全球性的政策。目前已預約AIT的面試仍照常進行，沒有取消，簽證申請案也持續辦理中，至於申請新簽證面試時段，AIT請我國申請人持續留意網站預約排程的更新資訊。

教育部建議留學生持續與預計就讀的學校保持聯繫，如最終未能取得簽證而影響入學時程，應即刻向校方反映，並洽詢校方提供延後入學方案。教育部也持續與外交部及駐外機構保持聯繫，密切關注本案發展，並繼續向美方爭取我國學生的權益。

針對因美國政府近來加強外國學生簽證審查和入境執法，而無法順利於美國完成學業的我國籍學生，教育部歡迎同學返台繼續學習，並鼓勵國內大專校院視情況提供隨班附讀的機會，以協助同學銜接課程不中斷，並由學校提供相關學分證明，以利同學未來銜接學業。教育部已協調國內大學提供隨班附讀及返台就學銜接等資訊之單一聯繫窗口，自114年6月16日起同學可逕洽各校聯繫，或透過教育部專線電話獲取學校聯絡資訊。

目前部分大學暑假轉學考尚在招生中，教育部歡迎修完大一的在美台生可以參加暑假轉學考回國銜接學士班，也可以在今年11、12月報考寒假轉學考。

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